Partidos, fechas y horarios de la jornada 15 de Liga Nacional: ¡Olimpia a visita complicada!

Tras la jornada que se llevó a cabo entre semana y que estuvo llena de clásicos como Real España vs Marathón, Olimpia vs Motagua y el clásico olanchano entre Potros FC y Juticalpa FC, la Liga Nacional de Honduras no para y vuelve con mas partidos este fin de semana. El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras entra en su fase más emocionante. Con solo cinco jornadas por disputarse, la fecha 15 se perfila como una de las más determinantes del campeonato, donde los equipos grandes buscaran afianzarse en la cima y los de media tabla luchan por no quedarse fuera de la liguilla.

Olimpia, líder solitario con 28 puntos, vuelve a escena tras un intenso empate 2-2 ante Motagua en el clásico capitalino. El equipo de Eduardo Espinel llega con la misión de reafirmar su dominio en el torneo y dejar atrás cualquier duda sobre su liderazgo. Los albos, que han mostrado regularidad y profundidad en su plantel, saben que un nuevo triunfo los acercaría cada vez más al primer objetivo: asegurar la clasificación directa a la siguiente fase del campeonato doméstico. La jornada 15 inicia este sábado 18 de octubre con tres partidos intensos. Primero: Génesis PN recibe al Marathón a las 3:00 PM en el Estadio Roberto Suazo Córdova. Los verdolagas buscan un triunfo que lo acerquen al liderato. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Luego, Lobos UPNFM recibe al Platense en un duelazo con olor a liguilla. El compromiso es en el Estadio Emilio Williams de Choluteca a partir de las 5:15 PM. Finalmente, para finalizar la jornada sabatina, Real España se mide al CD Choloma a las 7:30 PM en el Estadio Morazán. Para el domingo 19 de octubre tendremos solamente un cotejo: Juticalpa FC recibiendo a Olimpia en el Estadio Juan Ramón Brevé. El duelo inicia a las 5:15 PM. Esta jornada la descansará los jaibos del Victoria y el partido que quedaría reprogramado para el próximo 27 de noviembre será el del Motagua contra los Potros del Olancho FC.