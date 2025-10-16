Tabla de posiciones de Liga Nacional tras agónico empate de Olimpia: sufre Motagua

Un gol de Dereck Moncada en el minuto 97 evitó la derrota del Olimpia en el Clásico capitalino y firmó el empate agónico 2-2 contra el Motagua en el cierre de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Un Clásico que tuvo de todo en el que el Azul Profundo remontó el gol de penal de Yustin Arboleda con un doblete del delantero brasileño John Kleber Oliveira da Silva, pero que no supo mantener el triunfo y que se le escapó en la última jugada del partido con el tanto de Moncada.

En una noche lluviosa, el Olimpia se adelantó con un polémico penal señalado por el árbitro Nelson Salgado tras una jugada de Marlon Licona y José Mario Pinto, quien cayó en el área y el juez central no dudó en pitar la falta. Arboleda lo cambió por gol para abrir el marcador a los 13 minutos.

Pero el Motagua de Javier López se paró bien y logró darle vuelta al encuentro con un doblete de John Kleber, el primero de tiro libre a los 44' y el segundo con un cabezazo a los 86'.

Las Águilas ya saboreaban la venganza de la derrota en el Clásico de la primera vuelta (0-2), sin embargo, en el último suspiro, un tiro de esquina del Olimpia rebotó en Marcelo Santos en su intento por despejar y le quedó en bandeja a Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, para fusilar a Marlon Licona con un derechazo. Euforia olimpista en el estadio Nacional Chelato Uclés y decepción en el pueblo motagüense.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Este empate mantiene al Olimpia con ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones, los de Eduardo Espinel llegan a 28 puntos, le sacan cuatro de diferencia a su más cercano perseguidor, el Marathón (24).

Motagua, por su parte, escaló al quinto puesto con 19 unidades, emparejado con el Real España, que no pasó del empate 0-0 frente al Marathón en el derbi sampedrano de esta fecha.

Los Potros del Olancho FC se quedaron en la tercera plaza con 21 puntos tras su derrota 0-1 contra el Juticalpa FC que subió al séptimo escalón con 16 unidades.