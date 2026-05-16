Otero reacciona a declaraciones de Burbara y manda mensaje sobre el arbitraje

San Pedro Sula, Honduras.

Real España sigue con vida y este lunes afrontará el derbi contra Marathón que definirá a uno de los finalistas del Clausura 2026. Sin Olimpia en el camino, ambos equipos están obligados a ganar en el Estadio Morazán para avanzar a la fiesta grande del torneo.

Elías Burbara habló esta tarde ante los medios sobre el encuentro y aseguró que le preocupa el arbitraje. "Con la confianza en el cuerpo técnico, jugadores, pero al mismo tiempo preocupados... preocupas por tanto gol anulado, por tantas rojas, preocupado por un montón de cosas que se están dando. Ten el cuidado que no nos suceda una sorpresa el día lunes".

"No es de la triangular, todo el torneo hemos visto polémicas. En Choloma vimos polémicas, en el Morazán hemos visto polémicas, donde hemos estado siempre hay polémica. En la triangular no veo normal dos rojas en 20 minutos cuando en la siguiente jornada una jugada idéntica fueron dos amarillas", recordó el presidente aurinegro.