Burbara deja mensaje contundente previo al partido contra Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente de Real España, Elías Burbara, llegó este sábado 16 de mayo al entrenamiento aurinegro previo a jugarse la última jornada de la triangular A donde buscarán el boleto a la gran final luego de la derrota de Olimpia, quien quedó eliminado a manos de Marathón.

Dejó claro que nunca perdió la confianza en el plantel. El dirigente aseguró que ha mantenido comunicación constante con jugadores, cuerpo técnico y administración, destacando la unidad que existe dentro del club en la antesala del clásico decisivo frente a Marathón de este lunes a las 8:15 pm en el estadio Morazán.

Burbara reconoció que el resultado entre Olimpia y Marathón terminó favoreciendo a la Máquina, aunque confesó entre bromas que buscaba una fórmula donde ambos perdieran. Sin embargo, también mostró preocupación por las polémicas arbitrales que, según él, han marcado el torneo Clausura.

El dirigente aurinegro fue contundente al señalar que el verdadero objetivo de Real España no es únicamente eliminar a Marathón, sino conquistar el título nacional. “Ganarle a Marathón y perder la final es un fracaso”, afirmó, dejando claro que el club solo exitoso consideró el torneo si logra levantar la copa y alcanzar la ansiada estrella número 13 para su afición.

Además, Burbara destacó que este plantel ya cuenta con la experiencia necesaria para afrontar partidos de alta presión, luego de haber atravesado momentos complicados en torneos anteriores.

CONFERENCIA DE PRENSA

De visita sorpresa luego de un resultado inesperado. Al contrario, uno anda aquí visitando a los jugadores, no solo por lo que sucedió ayer, venimos también previo al partido y hemos estado en comunicación permanente con cuerpo técnico, jugadores, administración y nunca se perdió la fe de que Real España no iba a quedar el eliminado tempranamente. Hoy los presagios se están dando. Estamos aquí para ultimar detalles, para asegurarnos que todo esté como debe estar y nada, con toda la confianza para el día lunes.

¿Le tocó estar zocando por Marathón?

Realmente andaba buscando una fórmula que los dos perdieran, pero ni modo, obviamente es el resultado que más nos convenía era ese, gracias a Dios se dio y pues ahora pensar en el compromiso del lunes. Siempre obviamente con la confianza en el cuerpo técnico, jugadores, pero al mismo tiempo preocupados, preocupados por tanto gol anulado, por tantas rojas, preocupados por un montón de cosas que se están dando de que tenemos que tener el cuidado que no nos suceda una sorpresa el día lunes.

Cada clásico, cada derbi es bien especial, cada uno tiene su ingrediente, pero este va a ser más importante, ¿Es uno de los más importantes de los últimos años?

A ver, uno tiene que ver el espectro global y cuál es el objetivo de nosotros. El objetivo del Real España es salir campeón. El próximo domingo Real España, espero, Dios mediante, estemos celebrando un título. Obviamente, hay un partido antes o tres. Ganarle a Marathón el lunes y perder la final es un fracaso. Igualito como que si perdiéramos el partido de lunes. Entonces de nada va a servir el día ganar si el siguiente domingo no vamos a ganar. Entonces, el objetivo es uno y es las 13 para nuestra afición.

¿Cree que este plantel ya tiene la experiencia necesaria para este tipo de partidos?

Sí, claro. Obviamente hemos cosechado bastante experiencia y hemos estado ahí en momentos difíciles, hemos perdido partidos bravos, hemos perdido en momentos bien inoportunos. Creo que ese camino y esa experiencia ha fortalecido al plantel, ya están preparados de mejor manera para estos escenarios.

¿Cuál es el mensaje que deja Elías cuando dice, "Ganarle a Marathón y perder la final es un fracaso"?

Obviamente que es un fracaso. El objetivo del Real España es salir campeón, punto. Todo lo demás que se que se venga por añadidura. Cuando habla de goles anulados y errores arbitrales se refiere a lo que pasó ayer o habla en general de la triangular. Es que a ver, no es de la triangular, todo el torneo hemos visto polémicas. En Choloma vimos polémicas, en el Morazán hemos visto polémicas donde hemos andado hemos visto, hemos estado con polémica. En la triangular no veo normal dos rojas en 20 minutos cuando en la siguiente jornada una jugada idéntica fueron dos amarillas. Entonces creo que eso me preocupa. Y luego ver tres goles anulados tampoco es normal. Entonces solo vamos a estar vigilantes, preocupados, para que no nos vuelva a pasar nada de eso el lunes.

En las últimas conferencias de prensa del Real España se ha hablado bastante la palabra unidad, ¿Ustedes como junta directiva qué pueden transmitirle al jugador y al cuerpo técnico para este partido?

Aquí estamos. Vuelvo con la pregunta que hizo tu compañero. No es un tema de a qué vine hoy. Porque hoy todo está bien y todo está bonito. Pero que también vine ayer. Y también he estado hablando anteayer cuando fue día libre y he estado en comunicación permanente con todos, aquí la unidad y el trabajo de todos los días, no solo cuando todo está bonito, todo el mundo se junta el tren y cuando no, no. Aquí es de estar siempre todos los días y mediante Dios esperamos que el lunes tener ese pase a la final y la siguiente semana pues poder disputarla y Dios mediante ganarla.

¿Qué representa que habrá un nuevo campeón en este torneo?

Siempre y cuando el campeón actual, anterior o futuro sea el justo, no va a pasar nada. Si alguien viene y gana 20 títulos seguidos y todos fueron de forma justa, pues bien por ellos, pero realmente no es el cambio de campeón, es que, cada torneo quede campeón el que fue justo ganador.

¿El aficionado de Marathón va a tener alguna restricción o puede entrar tranquilamente con su camiseta?

No hay ninguna restricción, aparte de las que la ley lo dice, barra visitante no pueden entrar, entonces y van para sol sur. Bienvenidos los aficionados de Marathón en sol sur, obviamente sin las banderas, sin los bombos sin nada de eso. Que se viene una semana bonita, una semana que hemos estado esperando desde hace muchos años, que es el momento de estar en el Morazán, de acompañar a jugadores y cuerpo técnico y es el momento de hacernos sentir, demostrar porque esta institución es grande, demostrar ¿Por qué somos el equipo más fuerte de la costa norte? Y simplemente el Morazán el día lunes tiene que vestir sus mejores sus mejores galas. Entonces el llamado a la afición que nos acompaña para que podamos el lunes estar celebrando juntos y unidos.