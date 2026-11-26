San Pedro Sula, Honduras.

El secretario de la Liga Nacional, Roque Pascua, abordó varios temas de interés para el fútbol hondureño, entre ellos el futuro del Torneo de Reservas, donde se refirió a la nueva copa revelada en el torneo juvenil. Además, se refirió a la situación del colombiano Andrés Salazar y explicó por qué la Liga Nacional decidió trasladar el caso al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Honduras para obtener una resolución sobre su inscripción, ante las dudas reglamentarias y las posibles consecuencias legales que podría generar esta situación.

SUS DECLARACIONES - Cuando uno ve que en la Selección se está apuntando más al extranjero para conseguir jugadores y se te muestran cifras que dicen lo contrario, ¿qué piensas al respecto? Yo les decía en mi intervención que, como liga, nos hemos medido institucionalmente. Somos una liga institucionalmente sólida, económicamente hablando sólida, con las bases legales sólidas ya para poder empezar a ramificar hacia las distintas áreas que tenemos para poder desarrollar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pues una de ellas es el torneo de reserva y el torneo de reserva también lo venimos midiendo. Cuando miramos las cifras, nos damos cuenta de que, si bien es cierto que hay mucho que mejorar, porque estamos claros en eso, las cifras van encaminadas a un crecimiento y eso, en principio, es una alegría para nosotros. Es por eso que queríamos hacer este evento y poder comunicarles, entre otras cosas, ese tema.

Hay más responsabilidad de parte de los equipos de poder hacer debutar a jóvenes, hay más oportunidades, se está abriendo la oportunidad para que estos jóvenes tengan la obligatoriedad de poder ascender a Primera División y entonces lo que se quiere es darle la responsabilidad a los equipos de saber que tiene que haber un círculo, una manera en donde el recambio generacional tiene que estar ahí. - Por ejemplo, del jugador del Real Club Deportivo España, Arana, porque obviamente abre una puerta y abre una motivación a los jugadores jóvenes de decir que claro que hay, si nos esforzamos Nosotros nos enfocamos en la Liga Nacional. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que, como liga, haya un torneo de reserva fuerte. ¿Para qué? Para que puedan ser vistos por los primeros equipos. Cuando los miren los primeros equipos, vamos a tener recambio generacional y cuando haya ese recambio generacional, lo más seguro, los mejores o la decisión de parte de la Federación y los encargados, los van a convocar a selecciones nacionales y en ese momento va a haber oportunidad de venta. ¿A dónde llega esa venta? A los equipos que puedan volver a invertir. Y, por último, la cereza del pastel del día de hoy es poder tener como motivación una copa con identificación. Esa es la Copa de Reserva, tiene una intención, tiene un sentido, ¿verdad? Está, para mí, muy linda. Los equipos deberían sentir que no es una copa que uno va a una tienda y la compra, ¿verdad?, y que puede comprarla cualquier persona, sino que ya está hecha a la medida y, pues, obviamente, con un significado. Esa es la importancia que la junta directiva, liderada por el presidente Jorge Herrera y todos los miembros de la junta directiva, queremos obviamente impulsar en cuanto al torneo de reserva. - ¿Cuándo la Liga puede volver a impulsar que los juegos de reserva sean antes de los partidos de Primera División? Fíjate que estamos haciendo todo lo concerniente, pero tenemos una dificultad y es los dueños de los estadios. Los dueños de los estadios tratan en cierta temporada de cuidar el césped, está generándose condiciones complicadas en cuanto a ese diseño. ¿Qué es lo que estamos visualizando nosotros como liga? Como todo en la vida, pagar, ¿verdad? Poder tener los recursos y ya no decirle: «Préstennos el estadio, por favor, de preliminar», sino que: «¿Cuánto vale el estadio para el preliminar?», y que ese ingreso también entre a los dueños de los estadios. ¿Para qué? Para poder dar el mantenimiento, para poder tener toda la logística.