Liga MX con final inédita: Fechas y horarios de los partidos

La emocionante Liga de México finalmente conoció la noche de este sábado a los clubes que estarán jugando la final para poder disputar el ansiado título del torneo.
El vigente campeón Toluca sobrevivió a una trepidante reacción del Monterrey del defensa español Sergio Ramos y con un triunfo por 3-2 se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
En su estadio, Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, en tanto que Monterrey descontó con dianas de Ramos y de Roberto de la Rosa. La serie semifinal terminó 3-3 y Toluca avanzó a la defensa del título por haber terminado mejor en la fase regular.
El final fue dramático. El Monterrey ahogó a los Diablos en su casa y pisó el área de manera reiterada, pero el portero Hugo González apareció oportuno y el equipo firmó su pase a la final.
En la otra llave, los Tigres sacaron su casta y son finalistas del fútbol mexicano tras eliminar a la máquina cementera del Cruz Azul con un empate 1-1, global de 2-2, por mejor posición en la tabla los felinos son finalistas.
La primera anotación del encuentro deportivo realizado en el abarrotado Estadio Universitario fue obra del talentoso volante argentino Juan Brunetta a los 27 minutos del primer tiempo.
En el 95 ya en el tiempo añadido, la máquina empató gracias a un autogol de José Puralta.
El pitazo del árbitro llegó y los felinos celebraron a lo grande con su afición el hecho de seguir soñando con poder consagrarse campeones.
Fechas de las finales de la Liga MX
Los Tigres y Toluca se estarán enfrentando por primera vez en una final. Los felinos van por el título noveno de su historia en la Liga MX, en el caso de los diablos por la 11.
La ida será en el Estadio Universitario el jueves 11 de diciembre, mientras que la vuelta se haría en el Estadio Nemesio Diez el domingo 14 del mes antes mencionado debido a que los Diablos terminaron como líderes de la tabla general.
Ida: 11 de diciembre
Estadio Universitario.
Vuelta: 14 de diciembre.
Estadio: Nemesio Diez.