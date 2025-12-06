Liga MX con final inédita: Fechas y horarios de los partidos

Ciudad de México, México.

La emocionante Liga de México finalmente conoció la noche de este sábado a los clubes que estarán jugando la final para poder disputar el ansiado título del torneo. El vigente campeón Toluca sobrevivió a una trepidante reacción del Monterrey del defensa español Sergio Ramos y con un triunfo por 3-2 se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En su estadio, Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho, en tanto que Monterrey descontó con dianas de Ramos y de Roberto de la Rosa. La serie semifinal terminó 3-3 y Toluca avanzó a la defensa del título por haber terminado mejor en la fase regular. El final fue dramático. El Monterrey ahogó a los Diablos en su casa y pisó el área de manera reiterada, pero el portero Hugo González apareció oportuno y el equipo firmó su pase a la final. En la otra llave, los Tigres sacaron su casta y son finalistas del fútbol mexicano tras eliminar a la máquina cementera del Cruz Azul con un empate 1-1, global de 2-2, por mejor posición en la tabla los felinos son finalistas. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La primera anotación del encuentro deportivo realizado en el abarrotado Estadio Universitario fue obra del talentoso volante argentino Juan Brunetta a los 27 minutos del primer tiempo.

En el 95 ya en el tiempo añadido, la máquina empató gracias a un autogol de José Puralta. El pitazo del árbitro llegó y los felinos celebraron a lo grande con su afición el hecho de seguir soñando con poder consagrarse campeones.

Fechas de las finales de la Liga MX