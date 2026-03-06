  1. Inicio
¡Está de regreso! Liga Femenina de Sóftbol inicia este fin de semana en SPS

La Liga Femenina de Sóftbol regresa a la acción y este fin de semana hay actividad en San Pedro Sula

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 14:23 -
  • Marggie Vijil
El equipo Thunder es actual bicampeona de la Liga Femenina.
San Pedro Sula, Honduras.

La emoción vuelve al diamante en San Pedro Sula con el comienzo de una nueva temporada de la Liga Femenina de Sóftbol ‘Consuelo Walker Steer’, que dará inicio este sábado 7 de marzo de 2026 en el diamante Hermacasa a partir de la seis de la tarde.

El campeonato regresa cargado de ilusión, talento y competitividad, con cinco equipos que buscarán coronarse con el máximo trofeo: Angels, Ravens, Tigers, Thunders y WildCats.

El torneo se disputará bajo el sistema Round Robin, todos contra todos, a lo largo de cinco vueltas, lo que significa que cada equipo disputará 20 partidos en la fase regular.

Sistema de competencia

Al finalizar las cinco vueltas, las posiciones se definirán por el average de victorias, calculado al dividir los juegos ganados entre el total de partidos disputados. El equipo con el mejor rendimiento será declarado campeón de las vueltas regulares.

Las Angels son las actuales subcamcampeonas del torneo.

Posteriormente se disputará la fase de playoffs, y si el ganador de esta ronda no coincide con el campeón de la fase regular, ambos equipos se enfrentarán en una gran final al mejor de tres partidos, donde el ganador se coronará campeón de la liga.

El telón del torneo se levantará este sábado con dos encuentros: Thunder vs Ravens (6:30 p.m.) y Angels vs Tigers (7:30 p.m.)

Este es el calendario establecido para la primera vuelta del torneo 2026.

Jugadoras a seguir

La temporada también promete grandes actuaciones individuales. Entre las jugadoras que podrían marcar diferencia destacan Laura Canales, Tania Enamorado y Emy Castillo por parte de las Wildcats. Asimismo, Gissela Laínez, Waldina Mier y Linda Lara de Angels.Ana Montalvo, Ángela Falck y Rosario Madrid de Tigers, Daniela Madrid, Laura Madrid y Delia Arias
de Ravens y finalmente Andrea Castro, Katia Xatruch y Jazmín Gómez de Thunder.

La temporada regular se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026, fecha en la que se espera conocer al nuevo campeón o confirmar el dominio de Thunder en el sóftbol femenino sampedrano.

Redacción web
Marggie Vijil

