¡Está de regreso! Liga Femenina de Sóftbol inicia este fin de semana en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La emoción vuelve al diamante en San Pedro Sula con el comienzo de una nueva temporada de la Liga Femenina de Sóftbol ‘Consuelo Walker Steer’, que dará inicio este sábado 7 de marzo de 2026 en el diamante Hermacasa a partir de la seis de la tarde. El campeonato regresa cargado de ilusión, talento y competitividad, con cinco equipos que buscarán coronarse con el máximo trofeo: Angels, Ravens, Tigers, Thunders y WildCats.

El torneo se disputará bajo el sistema Round Robin, todos contra todos, a lo largo de cinco vueltas, lo que significa que cada equipo disputará 20 partidos en la fase regular.

Sistema de competencia

Al finalizar las cinco vueltas, las posiciones se definirán por el average de victorias, calculado al dividir los juegos ganados entre el total de partidos disputados. El equipo con el mejor rendimiento será declarado campeón de las vueltas regulares.

Posteriormente se disputará la fase de playoffs, y si el ganador de esta ronda no coincide con el campeón de la fase regular, ambos equipos se enfrentarán en una gran final al mejor de tres partidos, donde el ganador se coronará campeón de la liga. El telón del torneo se levantará este sábado con dos encuentros: Thunder vs Ravens (6:30 p.m.) y Angels vs Tigers (7:30 p.m.)

Jugadoras a seguir