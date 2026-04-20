Liga Femenina con nuevas goleadas: Motagua con otra paliza; ¡8-0 y 11-1!

San Pedro Sula, Honduras.

Las acciones de la segunda edición de la Liga Femenina de Honduras continuaron este fin de semana y hay nuevas líderes en la zona Sur-Oriente. Motagua volvió a recetar una escandalosa goleada y el CD Under mantiene su invicto.

En el grupo A se aviva la pelea. AD Soledad fue desbancado en la cima de su encasillado, luego de que las chicas del Ciclón Azul aprovecharan su descanso en esta fecha y propinaron un 8-0 al AFC Panamericano; con esta paliza asaltan el primer lugar tras alcanzar 10 puntos - luego del 32-0 son líderes por diferencia de goles -.

Por su parte, el Olimpia sufrió un tropiezo tras empatar sin goles ante el CD Broncos; las leonas son terceras con 8 unidades. Le sigue el Fénix Sports con 6 unidades, pese a ser derrotadas en esta fecha ante Tiupa Femenil, sexto en la tabla con los mismos 6.