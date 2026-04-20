Tabla goleadores Honduras: sorprendió con triplete y advierten al líder

Las vueltas regulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras está en su recta final y este fin de semana se disputó la jornada 19. Así marcha la tabla de goleadores tras los partidos disputados.
13. Rubilio Castillo (Marathón) -- El delantero ha bajado su cuota goleadora con respecto al torneo pasado, pero sigue dando pelea. No marcó en esta jornada 19 ante Génesis PN, pero 5 anotaciones en lo que va del Clausura 2026.
12. Jairo Róchez (Lobos UPNFM) -- Es uno de los goleadores universitarios y ha dejado 5 goles durante el presente torneo.
11. Aldo Fajardo (Juticalpa FC) -- Anotó este domingo ante Motagua en el Nacional y escaló en la tabla tras alcanzar los 5 goles.
10. Yaudel Lahera (CD Victoria) -- La Jaiba Brava perdió por la mínima ante el Olancho en esta jornada. El jugador se queda con 5 anotaciones.
9. Nicolás Messiniti (Marathón) -- El delantero argentino no marcó este fin de semana ante Génesis y se queda con 6 anotaciones. Fue uno de los goleadores del Apertura 2025.
8. Marco Aceituno (CD Choloma) -- Ha comandado al cuadro "maquilero" en el ataque durante el Clausura 2026. Anotó en la derrota ante Olimpia (1-3) y sumó su gol 6 en el presente torneo.
7. Jhon Kléber de Oliveira (Motagua) -- El atacante brasileño marcó en el triunfo ante el Juticalpa FC (2-1) y ya registra 6 anotaciones en el Clausura.
6. Erick "Yio" Puerto (Platense) -- El joven atacante anotó desde el punto penal en la goleada ante Lobos UPNFM (4-1) y llegó a los 7 goles en el Clausura 2026.
5. Edwin Solani Solano (Platense) --Firmó un hat-trick ante la UPNFM este domingo y alcanzó su gol 7 en lo que va del torneo.
4. Rodrigo De Olivera (Motagua) -- No anotó en esta jornada, pero se mantiene dentro del top con sus 8 dianas. Cabe recordar, que el charrúa fue el artillero del torneo anterior con 19 tantos.
3. Kilmar Peña (Lobos UPNFM) -- Firmó una nueva diana en la derrota ante Platense (1-4). Sorprende en el podio como uno de los goleadores del torneo con sus 9 tantos.
2. Clayvin Zúniga (Olancho FC) -- El delantero le dio el triunfo a los Potros sobre el Victoria y registró su gol número 9 en el Clausura 2026.
1. Eddie Hernández (Real España) -- El atacante catracho no jugó en esta jornada 19 por el descanso de su equipo . Es el líder de goleo el torneo Clausura 2026 con 12 anotaciones.