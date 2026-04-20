FVS y árbitros: los nuevos errores de la jornada 19 que desataron polémica

San Pedro Sula, Honduras.

Este fin de semana pasado que se jugó la Jornada 19 hubo una ristra de errores arbitrales que por más que se revisó en el FVS, se tomaron de mala manera. De hecho, hay cuerpos técnicos molestos con el tema de las tarjetas ya que algunos no han sido atendidos. Real España tomó la determinación de no usarlas más en modo de protesta.

Esta tecnología que es un apoyo para los silbantes se puso en marcha en la Jornada 15 del actual Clausura 2026, y como bien ha tenido sus intervenciones que han limpiado y han hecho justas algunas jugadas, la mayoría siempre quedan en desaciertos de los colegiados.

Parecía que con la implementación del Football Video Support en la Liga Nacional de Honduras los errores arbitrales iban a menguar de manera considerada, no obstante el FVS no ha sido suficiente para que la polémica arbitral continúe y sea el platillo principal de cada jornada.

​​​​​​Es obvio que hay situaciones que se tienen que ajustar para que esta nueva aplicación arbitraje dentro del balompié catracho vaya dando frutos más significativos, como por ejemplo mejorar en las tomas del FVS. Los árbitros tienen tomas muy incómodas al momento de la verificación de las acciones. De acuerdo a los expertos, el FVS debería tener cámaras especialmente para el sistema, no que todas salgan de las transmisiones del juego.

1. Gol anulado al CD Choloma vs Olimpia: Marco Tulio Aceituno al minuto 25' del primer tiempo anotaba el primero de los maquileros. El delantero le robó el balón de buena forma a Agustín Mulet, sin falta, pero el árbitro al revisar en el FVS anuló el gol al aducir que hubo infracción, lo que dejó mucha polémica.

2. Gol de Olimpia al CD Choloma: El cuerpo técnico de los cholomeños alegó que hubo dos infracciones en el primero de los goles del albo el sábado por la noche en el Rubén Deras; una que Michaell Chirinos tapaba la visibilidad del portero Pineda y que al jugar la pelota en el remate estaba offside. Dos errores en uno. El gol de Jorge Álvarez subió al marcador y se vino el triunfo olimpista.

3. Offside en gol de Platense vs UPNFM: Quizá la más flagrante de las controversiales jugadas que se dio del FVS. UPNFM ganaba el partido, pero Samuel Pozantes, lateral derecho de los tiburones, quiso romper la línea del offside, pero quedó metido. Al momento de recibir el balón estaba en posición ilícita, sirvió el balón a Edwin Solani y resolvió el empate. La jugada y la revisión de Jefferson Escobar que a la postre dio como buena generó enojo en el cuerpo técnico de los lobos.

4. Penal a favor de Platense vs UPNFM: Ya cuando el partido estaba liquidado a favor de los tiburones llegó la intervención del FVS. Penal a favor de los porteños que Salomón Názar pidió que se revisara la jugada ya que consideraba que no había falta del defensa colombiano Luis López contra Sebastián Espinoza y en efecto, las imágenes decían lo mismo, pero Jefferson Escobar se volvió a meter a la controversia y decretó penal.

5. Gol de Motagua vs Juticalpa FC: Jefryn Macías ponía el empate vs Juticalpa FC en el Nacional de fortuna tras un centro de Darell Oliva que primero quiso jugar de cabeza Rodrigo de Olivera. Aquí existe una posición fuera de lugar de Macías al momento que el uruguayo intenta jugar la pelota de testa, pero las tomas no dan un buen ángulo. A pesar de la revisión, el gol fue validado.

6. Expulsión a jugador de Juticalpa FC vs Motagua: Al final del primer tiempo Klifox Bernárdez le metió un planchazo al motagüense Dennis Meléndez, pero José Valladares, aún con la intervención del FVS no consideró la tarjeta roja para el defensa de los canecheros.