Arboleda explota por el arbitraje antes del decisivo Marathón-Olimpia

Yustin Arboleda convocó a la afición real: "Exijan en el estadio, no tras pantallas". Con seis años exitosos en Olimpia —mejores de su carrera—, ignora críticas: "Dios y la directiva determinan los ciclos". Mañana, Olimpia busca su boleto ante Marathón descansado.

Autocrítico, Yustin admitió errores propios y calendarios apretados sin pretemporada. "No hay excusas, afrontémoslo", dijo refutando favoritismos arbitrales. Olimpia lidera en puntos y goles a favor. Lamentó también la grave lesión de Romario da Silva.

Yustin Arboleda , delantero colombiano del Olimpia, abrió su corazón en la conferencia previa al decisivo duelo contra el Marathón por las triangulares finales. "Es una final, no hay mañana", enfatizó sobre el partido en el Estadio Morazán a las 8:15 de la noche que definirá el boleto a la gran final. Su reciente gol ante Real España lo motiva, pero insiste: "el equipo está por encima de cualquier jugador".

LO QUE DIJO:

- ¿Cómo te sientes tras volver a jugar y marcar gol contra Real España en un torneo complicado, y cómo te preparas para el duelo contra Marathón, que es como una final para clasificar a la gran final de visitante?

Bastante bien. Como delantero, siempre es importante anotar, pero más allá de eso, lo clave es que el equipo consiga sus objetivos. En lo personal, no me cambia mucho anotar o no; el equipo está por encima de cualquier jugador. Lo más importante es que cada uno aporte desde su lugar. Para el partido de mañana, sabemos que es una final: no hay mañana, jugamos el pase a la final, quizás el partido más importante del semestre. Estamos conscientes de la responsabilidad, será difícil contra un gran equipo, pero afrontaremos el compromiso con máxima seriedad para ganar.

- ¿Cómo evitar repetir errores como perder ventajas ante rivales que se acercan y terminan haciéndolos sufrir?

Cada partido es una historia diferente. Hemos cometido errores nuestros, pero también ha habido factores externos fuera de nuestro control, como dice el profe. Nos enfocamos en corregir lo nuestro: evitar tantos goles en contra, manejar mejor los momentos del partido y conseguir resultados. Esperemos no repetir errores mañana.

- Siendo autocrítico, ¿qué mejorarás tú personalmente y el grupo para llegar a la final?

Siempre hay cosas por mejorar, en lo personal y grupal. No nos conformamos, queremos más; eso nos ha llevado a logros importantes para la institución. Cada día nos esforzamos más, damos lo extra. Dios recompensa el trabajo. Ha sido un semestre difícil por varios factores, pero lo asumimos con responsabilidad. Somos humanos, sentimos como cualquiera; a veces sacan de contexto nuestras opiniones para generar vistas, pero cada quien es responsable de sus palabras. Nos enfocamos en jugar fútbol y ponerle el pecho a las balas.

- En las triangulares, los locales ganan; han ganado en casa, pero para clasificar deben romper esa tendencia y ganar de visita a Marathón, que viene descansado. ¿Es desventaja jugar cada tres días frente a su semana de descanso?

Como dijo el profe John Jairo, tiene razón. Real España y Motagua terminaron primero y segundo, pero no veo que tuvieran mayor beneficio en recuperación. Génesis entró de sexto con una semana de descanso, Marathón también, y juegan de local después. Terminamos terceros tras tres partidos seguidos, pero no hay excusas. Hay quienes se pican cuando expresamos la verdad, pero ya está: afrontémoslo bien. Las triangulares han sido parejas; cualquier equipo puede llegar a la final, lo que muestra la alta competencia. No hay que menospreciar rivales; todos salen a ganar. Hay que asumir y ver qué da el partido.

- ¿Crees que las decisiones arbitrales van en contra de Olimpia por miedo a favorecerlo, como mencionó Eduardo Espinel?

No hablaré de árbitros antes de un partido importante. Cada árbitro toma sus decisiones. En lo personal, me preocupa que cualquier contacto nuestro sea falta en contra, mientras a nosotros nos dan duro sin pitarse con el mismo rasero. Viene pasando hace tiempo, pero no quiero enfrascarme en eso; me dedico a jugar y a aportarle al equipo en el campo.

- Cuando pasaste de Marathón a Olimpia, ¿te imaginabas siendo tan protagonista como has sido? ¿Ha sido como lo figurabas?

Vivimos el presente y mejoramos día a día. Indudablemente han sido los mejores años de mi carrera, individual y grupalmente. Ganar no es fácil. Seis años maravillosos, el séptimo va en camino; tengo la estabilidad deportiva que siempre busqué, como en mis tres años en Marathón. Hay altos y bajos, parte del fútbol y la vida. Esperemos seguir logrando cosas importantes.

- Pensando en la grandeza de Olimpia, ¿definir la clasificación en el último partido muestra irregularidad del torneo y que el plantel quedó corto? ¿Qué opinas de la grave lesión de Romario da Silva?

Sobre Romario, es lamentable que un colega de profesión pueda sufrir una lesión de esa gravedad; estábamos en el camerino cuando pasó y me impactó. Uno no piensa que suceda eso en un entrenamiento, en un partido. Le deseamos pronta recuperación y que Dios le de fortaleza, sus planes son perfectos.

Referente a lo otro, somos conscientes de que no ha sido nuestro mejor semestre, pero no es la primera vez que nos cuestionan. Somos el equipo con más puntos, goles a favor y menos en contra en el año calendario. No entiendo por qué nos pintan como desastre. Hay que mejorar, pero sin pretemporada hace más de un año, 10-11 jugadores hace casi dos años que no tenemos vacaciones, es duro rendir al máximo. No es excusa: entrenamos poco entre partidos, viajamos hoy y jugamos mañana. Damos lo máximo, el cuerpo siente, pero competimos en igualdad. La crítica siempre está; convivimos con ella.

- Antes del martes decían que estabas "muertos" y que te fueras de Olimpia, pero jugaron con dos delanteros, fútbol directo y pareciste cómodo. ¿Volvió el Olimpia en donde te sentís cómodo?

Lo que diga la gente me importa poco. Los ciclos los determina Dios, no humanos. Estaré en Olimpia mientras él, la directiva y el cuerpo técnico lo permitan. Soy consciente que no ha sido mi mejor semestre por factores, pero convivo con críticas. No me creo el mejor en altos ni el peor en bajos; mantengo equilibrio, disfruto y aporto. Respeto opiniones, pero no les doy tanta bola. El cuerpo técnico decide quién juega, no firmé para ser titular siempre ni goleador cada torneo, sino para ganar títulos, y hemos ganado mucho.

Hay que tener memoria: en redes somos fenómenos sin ir al estadio. PutEen en la cara en el estadio, como la Ultra fiel que a donde vamos ahí están, allá se exige. Pedir fichajes es fácil; consideren la economía, la seguidilla de partidos y que la gente no puede ir tres veces por semana. Respetamos opiniones, pero desde una pantalla es fácil. Los verdaderos aficionados nos apoyan en el estadio. Estamos tranquilos, fuertes, queremos ganar siempre; nada nos regalan, lo ganamos trabajando.