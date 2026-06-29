Oficial: Lewandowski ya tiene nuevo equipo y ficha por sorpresivo club en MLS

Estados Unidos.

El Chicago Fire, equipo de la Liga de Estados Unidos (MLS) hizo oficial este lunes el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, que se ha comprometido para las próximas dos temporadas, hasta la 2027-2028.

El veterano jugador de 37 años, que ha militado las cuatro pasadas temporadas en el Barcelona tras jugar en el Lech Poznan, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, se convirtió en agente libre tras acabar la pasada temporada, hasta el día de hoy que ocupará el papel de jugador franquicia con el club de Illinois, cuyo salario supera el límite impuesto por el tope salarial de la liga estadounidense.

Con más de 700 goles en su historial tanto con en competiciones internacionales como en los principales clubes europeos, recala en la ciudad de Chicago a la espera de recibir su visa y el Certificado de Transferencia Internacional.