¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía este martes 30 de junio?

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad para este martes 30 de junio en los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, por lo que los residentes de estas zonas deberán prepararse para nuevas interrupciones en el suministro eléctrico.
Según la programación de la ENEE, los cortes de energía se realizarán por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, con el fin de mejorar el servicio y evitar fallas en las zonas afectadas.
Los apagones programados afectarán distintas zonas urbanas y rurales, incluyendo áreas residenciales, comercios y centros de trabajo. Ante ello, la ENEE pidió a los usuarios tomar precauciones para reducir inconvenientes durante la suspensión del servicio.
Cortes de energía programados
Santa Bárbara (8:30 a. m. - 2:30 p. m.)
San José de Colinas, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, San Luis, Ilama, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules.
San Pedro Sula, Cortés (8:30 a. m. - 3:50 p. m.)
En este horario, la interrupción del servicio afectará únicamente al sector del barrio Las Palmas.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 a. m. - 2:45 p. m.)
Mientras tanto, en estas zonas de San Pedro Sula, los cortes de energía se registrarán en: Lacthosa, Quintas San Rafael, colonias Jardines del Valle I, II y III, colonia Hernández Morel, colonia Los Laureles, colonia Country, colonia Universidad, Mall Galerías del Valle y el supermercado Walmart.