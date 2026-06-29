¿Qué zonas de Honduras no tendrán energía este martes 30 de junio?

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad para este martes 30 de junio en los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, por lo que los residentes de estas zonas deberán prepararse para nuevas interrupciones en el suministro eléctrico. Según la programación de la ENEE, los cortes de energía se realizarán por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica, con el fin de mejorar el servicio y evitar fallas en las zonas afectadas.

Los apagones programados afectarán distintas zonas urbanas y rurales, incluyendo áreas residenciales, comercios y centros de trabajo. Ante ello, la ENEE pidió a los usuarios tomar precauciones para reducir inconvenientes durante la suspensión del servicio.

Cortes de energía programados