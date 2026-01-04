  1. Inicio
Levante de Kervin Arriaga da la sorpresa y golea al Sevilla en LaLiga

El Levante inició el 2026 con un triunfo inesperado en LaLiga, al imponerse sobre el Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Kervin Arriaga jugando ante el Sevilla por la jornada 18 de LaLiga.

 Foto: cortesía.
Sevilla, España.

El Levante comenzó el 2026 con el pie derecho al cortar su mala racha y firmar un triunfo tan contundente como inesperado en LaLiga. El conjunto granota goleó 0-3 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en duelo correspondiente a la jornada 18 del campeonato español.

El primer golpe del partido llegó justo antes del descanso, cuando Iker Losada apareció al 45+2 para adelantar al Levante y silenciar a la afición sevillista. Ese gol fue clave para que el equipo visitante manejara mejor los tiempos en la segunda mitad y jugara con mayor confianza.

Ya en el complemento, el Levante aprovechó los espacios y la desesperación del rival. Carlos Espí amplió la ventaja al minuto 77, consolidando el dominio de los visitantes y dejando al Sevilla sin capacidad de reacción en los minutos finales del encuentro.

La goleada se vendió en tiempo de descuento gracias a Carlos Álvarez, quien marcó el 0-3 al 90+1 tras una precisa asistencia del hondureño Kervin Arriaga. El mediocampista envió un largo pelotazo en la última acción del partido que terminó en una definición certera para cerrar la noche perfecta del Levante.

Kervin Arriaga fue titular y disputó los 90 minutos, mostrándose solidez en el mediocampo y siendo determinante en la jugada final. El volante hondureño arrancó así el 2026 con una actuación destacada, confirmando su importancia en el esquema del Levante y celebrando un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
