Levante de Kervin Arriaga da la sorpresa y golea al Sevilla en LaLiga

El Levante comenzó el 2026 con el pie derecho al cortar su mala racha y firmar un triunfo tan contundente como inesperado en LaLiga. El conjunto granota goleó 0-3 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en duelo correspondiente a la jornada 18 del campeonato español.

El primer golpe del partido llegó justo antes del descanso, cuando Iker Losada apareció al 45+2 para adelantar al Levante y silenciar a la afición sevillista. Ese gol fue clave para que el equipo visitante manejara mejor los tiempos en la segunda mitad y jugara con mayor confianza.

Ya en el complemento, el Levante aprovechó los espacios y la desesperación del rival. Carlos Espí amplió la ventaja al minuto 77, consolidando el dominio de los visitantes y dejando al Sevilla sin capacidad de reacción en los minutos finales del encuentro.