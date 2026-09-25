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Zidane confirma la lesión de Mbappé y revela: "No está bien, regresará..."

El delantero será baja por lo que resta de la concentracion de Francia y regresará a Madrid.

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 16:03 -
  • Agencia EFE
Zidane confirma la lesión de Mbappé y revela: No está bien, regresará...

El delantero marcó el gol de la victoria de Francia ante Turquía, pero terminó abandonando el campo con fuertes molestias.
París, Francia.

Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappe "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

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"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

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La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.

El delantero fue atendido inmediatamente por los médicos de la Selección de Francia y, tras recibir asistencia, regresó al terreno de juego para intentar continuar con el partido.

Sin embargo, el dolor persistió y Mbappé finalmente no pudo continuar y tuvo que abandonar el campo, visiblemente afectado por las molestias.

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Agencia EFE
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