Zidane confirma la lesión de Mbappé y revela: "No está bien, regresará..."

París, Francia.

Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappe "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid. "No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.

"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos ningún riesgo", dijo Zidane.