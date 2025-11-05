  1. Inicio
  2. · Deportes

Lamine Yamal revela verdad de su lesión y nombra a Messi tras su golazo: "Es todo mentira"

El delantero del Barcelona asegura que está "muy tranquilo" y que intenta "no leer" todo lo que se comenta sobre él.

Lamine Yamal revela verdad de su lesión y nombra a Messi tras su golazo: Es todo mentira

Lamine Yamal habló tras el partido contra el Brujas y dejó varios titulares.
Brujas, Bélgica.

Lamine Yamal demostró que está recuperando su nivel que asombró al mundo del fútbol. El joven de 18 años del FC Barcelona marcó un gol y fue líder de su equipo en el empate ante el Club Brujas (3-3) por la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

El delantero azulgrana explicó el "sabor agridulce" que le dejó el resultado que se llevó de Bélgica el Barça, al tiempo que lamentó también las "mentiras" sobre su estado de ánimo y la lesión de pubalgia.

Así fue captado Lamine Yamal, polémica que encendió al Barcelona y claman "robo" contra Brujas

"Un poco sabor agridulce, queríamos la victoria obviamente. Es un campo muy difícil, es verdad que somos el Barça y tenemos que ganar siempre pero bueno, ya pensando en la siguiente jornada de Liga", dijo Yamal después del encuentro en Brujas.

El internacional español fue protagonista en ataque pero el Barça no supo defenderse bien. "Sabíamos que era un muy buen equipo, muy fuerte, y más en su casa. Es muy difícil ganar cuando concedes tres goles. Es lo que tenemos que mejorar y lo que estamos pensando ya", afirmó, antes de valorar su gol, comparado con Lionel Messi.

"Solo intento hacerlo lo mejor que puedo. Ha sido una jugada muy rápida, he intentado acabarla bien, pero me quedo con que no hemos podido sacar la victoria y esperemos que la próxima sí. Messi ha metido mil goles así, no me puedo comparar, hacer mi camino y ojalá que lleguen más", añadió.

Además, Lamine valoró las últimas noticias sobre su estado de ánimo y una lesión que complica su rendimiento. "Me siento muy bien, muy tranquilo. Intento no leer mucho, se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. He estado siempre feliz, centrado en lo mío e intentar jugar a este nivel que es como mejor me lo paso", dijo.

Por otro lado, el '10' del Barça explicó el pique que mantuvo con la afición del equipo belga. "No es casualidad, si fuera otro jugador no me pitarían, si me pitan es que hago bien mi trabajo en el campo. No me preocupo por eso", terminó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias