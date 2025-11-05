Lamine Yamal revela verdad de su lesión y nombra a Messi tras su golazo: "Es todo mentira"

Brujas, Bélgica.

Lamine Yamal demostró que está recuperando su nivel que asombró al mundo del fútbol. El joven de 18 años del FC Barcelona marcó un gol y fue líder de su equipo en el empate ante el Club Brujas (3-3) por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. El delantero azulgrana explicó el "sabor agridulce" que le dejó el resultado que se llevó de Bélgica el Barça, al tiempo que lamentó también las "mentiras" sobre su estado de ánimo y la lesión de pubalgia.

"Un poco sabor agridulce, queríamos la victoria obviamente. Es un campo muy difícil, es verdad que somos el Barça y tenemos que ganar siempre pero bueno, ya pensando en la siguiente jornada de Liga", dijo Yamal después del encuentro en Brujas. El internacional español fue protagonista en ataque pero el Barça no supo defenderse bien. "Sabíamos que era un muy buen equipo, muy fuerte, y más en su casa. Es muy difícil ganar cuando concedes tres goles. Es lo que tenemos que mejorar y lo que estamos pensando ya", afirmó, antes de valorar su gol, comparado con Lionel Messi.

— PERIODISTA: "Tu gol (ante Brujas) me hizo pensar en un ex jugador del Barça. ¿Sabes quién?".

— LAMINE YAMAL: "No, ¿quién?".

— PERIODISTA: "Lionel Messi".

— LAMINE YAMAL: "Ha metido 1000 goles así, no puedo compararme. Solo intento mejorar, hacer mi camino y ojalá lleguen más... pic.twitter.com/mEptBBBAFP — Invictos (@InvictosSomos) November 5, 2025