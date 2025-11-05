Así fue captado Lamine Yamal, polémica que encendió al Barcelona y claman "robo" contra Brujas

El Barcelona tropezó en su visita al Brujas de Bélgica, empató 3-3 en un partido en la que la defensa azulgrana hizo aguas, por la cuarta jornada de la Champions League. ¡Hubo polémica final y hablan de "robo" al club belga!
Los 11 titulares del Club Brujas que le dieron problemas al Barcelona en un partido que tuvo de todo.
Hansi Flick repitió la misma alineación de su partido anterior contra Elche.
La defensa del Barcelona fue muy endeble y encajó tres goles en una noche complicada para los culés.
Nicoló Tresoldi marcando el primer gol del partido para el Brujas ante el FC Barcelona.
La celebración de Nicoló Tresoldi tras marcar el 1-0 del Club Brujas contra el Barcelona.
La primera polémica del partido fue en el gol de Nicolò Tresoldi que marcó el primer tanto del Brujas, pero los culés reclamaron de que Carlos Forbs, quien mandó el pase, recibió en posición adelantada. El árbitro no fue a ver la posible posición adelantada al VAR y eso encendió las redes sociales culés.
¡NO SE VIO! La señal de televisión no dio muchas repeticiones del gol, pero en redes sociales, cuentas culés trazaron líneas y se ve que Jules Koundé rompe el fuera de juego en el gol concedido al Brujas. ¡Gol legal!
Ferran Torres apareció poco después para marcar el gol del empate del Barcelona 1-1 contra el Club Brujas.
Carlos Forbs se escapó solito y venció a Wojciech Szczesny con un zurdazo colocado al segundo poste. El Brujas se puso 2-1 ante el Barcelona.
El portugués Carlos Forbs fue una pesadilla para la defensa del Barcelona. Cerró la noche con un doblete.
La cara de tristeza de los jugadores del Barcelona tras el segundo gol del Brujas.
Lamine Yamal fue derribado en un ataque del Barcelona y el jugador del Brujas recibió tarjeta amarila.
Lamine Yamal no podía creer la facilidad con la que el Barcelona encaja goles. El joven crack fue el mejor ante el Brujas.
Ferran Torres se perdió después una clara ocasión mano a mano con el portero del Brujas, el balón se fue a un lado del arco belga.
El árbitro Anthony Taylor amonestó a Lamine Yamal por reclamarle pidiendo una amarilla para un jugador del Brujas tras una falta.
Lamine Yamal fue captado realizando algunos ejercicios de calentamiento de resistencia antes del partido del Barcelona contra el Club Brujas.
Lamine Yamal se vio mejor y marcó un golazo tras recibir una asistencia de taconazo de Fermín López. Con un toque sutil con la zurda marcó el tanto para el 2-2 del Barcelona.
Lamine Yamal volvió a sonreír después de algunas semanas convulsas. Se lució con un golazo ante el Brujas y parece que está recuperando su nivel.
Lamine Yamal mostró su nombre y dorsal 10 en la celebración de su golazo en el estadio del Club Brujas.
El besito que Lamine Yamal lanzó tras su golazo para el 2-2 del Barcelona contra el Club Brujas.
El Brujas volvió a tomar la ventaja 3-2 en el marcador con el segundo gol de la noche de Carlos Forbs.
La carita que tenía Hansi Flick en el banquillo del Barcelona. El entrenador se enfadó más cuando vio el errorazo que cometió su portero Wojciech Szczęsny.
El VAR salvó a Barcelona en esta jugada. Los futbolistas belgas reclamaban penal en esta jugada de Alejandro Baldé contra Carlos Forbs, pero el videoarbitraje intervino y el árbitro decidió que no era penal.
Este fue el 'blooper' del partido que tiene molesto a Hansi Flick. El portero culé Wojciech Szczęsny recibió solo en el área, pero se complicó y fue presionado por el delantero del Brujas, Romeo Vermant, y perdió el balón que terminó en gol de los locales.
Sin embargo, el VAR intervino y pitaron falta a favor de los culés, decisión que los salvó de perder y por la que en el Club Brujas se sienten "robados".
Así reaccionó Wojciech Szczęsny después de que el VAR anulara el gol del Brujas. El portero polaco sabe el errorazo que cometió y fue salvado por el videoarbitraje.
Así miraba Lamine Yamal desde lejos como celebraban los futbolistas del Club Brujas el gol que les daba la victoria en el final del partido, pero finalmente fue anulado por falta a Wojciech Szczęsny.
Los futbolistas del Club Brujas lamentaron haber empatado ante Barcelona porque tuvieron el gane en sus manos por unos momentos, pero fue anulado el gol y quedaron empatados ante los culés.
El exfutbolista y exentrenador Marco Van Basten opinó sobre la polémica jugada del final del partido y no dudo en calificarlo de "robo". "¡Al Club Brujas le ROBARON esta noche, su cuarto gol debería haber subido al marcador!", dijo el neerlandés. "No le hizo falta a Szczęsny. Ni siquiera lo tocó. Fue el propio Szczęsny quien hizo que pareciera falta, pero no lo fue".