La queja contundente de Mbappé que desata diversos comentarios

El astro francés del Real Madrid evidenció su molestia previo a juego de la selección de Francia.

  • 04 de septiembre de 2025 a las 15:56 -
  • Agencia EFE
Kylian Mbappé en rueda de prensa previo al duelo que sostendrán este viernes las selecciones de Ucrania y Francia.

 Foto EFE.
París, Francia.

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, se pronunció por el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario, como sí ha hecho su compañero Jules Koundé, y opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno", estimó Mbappé, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio ante Ucrania, que se disputará en Polonia.

El capitán de Francia explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo Kylian.

Cabe recalcar que la selección de Francia se enfrenta este viernes 5 de septiembre ante su similar de Ucrania por las eliminatorias mundialistas con miras a la Copa del Mundo del 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

