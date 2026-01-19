Mbappé sobre los pitidos en el Bernabéu, Vinícius y su relación con Xabi Alonso

Kylian Mbappé dio la cara este lunes por su compañero Vinícius Junior, se mostró comprensivo con el enfado de la afición del Real Madrid y con su derecho a silbar, pero fue crítico con que el ensañamiento sea con un jugador y afirmó que, "si pitan, que sea a toda la plantilla".
"Entiendo los pitos, entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que miraba todos los partidos y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el estadio, pitaba. Lo puedo entender porque es la única oportunidad del madridista de expresar su sentimiento. Lo que no me gustó es que si pitan, que sea a toda la plantilla", manifestó en la rueda de prensa. previa al partido
"No se debe pitar más a algunos jugadores porque la culpa es de todo el equipo y lo hacemos mal como equipo. Tenemos carácter y la personalidad para cambiar eso en el campo. Tenemos a todo el madridismo con nosotros, no está en contra. Está enfadado y es normal. Está en nosotros cambiar la situación en el campo, ganar partidos, jugar bien y estoy seguro de que volverá con nosotros", añadió.
Tras exponer su pensamiento sobre lo ocurrido en el Santiago Bernabéu ante el Levante, Mbappé incidió en la situación del brasileño Vinícius, que fue silbado todo el partido cada vez que tocó el balón.
"El primero en el que pienso es en Vini . No es su culpa jugar como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Es lo único que tengo que decir al madridismo, no piten a un jugador solo, que piten a toda la plantilla. Lo tenemos que aceptar, es nuestro trabajo y hay que cambiar la situación. Lo sabemos. Pero no hay que coger a unos, para decir que es su culpa porque la culpa es de todos. Somos jugadores del Real Madrid, siempre hay momentos así y hay que cambiarlo", analizó.
Reconoció Mbappé que Vinícius está afectado por lo vivido el sábado, en el tercer partido que es silbado en el Bernabéu pero con una intensidad nunca vista, y respaldó a su compañero.
" Vini , como todos, es humano y es normal que le afecte. A veces es justo, otras veces no, pero es un grandísimo jugador. Es un hombre increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Como equipo tenemos que protegerle mejor. Yo también para que no esté en esta posición solo contra la gente. Debe saber que nunca va a estar solo en el Real Madrid. Todos los jugadores y el club está siempre con él. Vamos a cuidarle para que nos de la mejor versión porque a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo”, ensalzó.
Relación con Xabi Alonso
Kylian Mbappé calificó a Xabi Alonso, destituido la pasada semana como técnico madridista, como "un grandísimo entrenador" con el que tuvo "una relación espectacular" y dijo que no se puede decir que no haya triunfado, porque "se fue antes de que se decidan los ´titulos".
Mbappé desveló que viajó a Yeda sin estar en condiciones de jugar la final de la Supercopa ante el Barcelona, por un esguince de rodilla, y que arriesgó por el técnico tolosarra.
"Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal. Soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. El club hizo un plan para volver en la Supercopa y no fue posible ante el Atleti. Me quedé muy triste aquí viendo competir a mis compañeros. Ganaron, yo no estaba listo para jugar pero el míster me pidió venir para apoyar al equipo y es normal", desveló.
"En un partido tan importante lo individual queda atrás al interés del equipo e intenté jugar lo máximo que pude. No fue bien porque no ganamos, y ahora, estoy de vuelta para ayudar y hacer las cosas bien", añadió.
En las palabras de Mbappé quedó claro su pensamiento sobre la destitución de Xabi Alonso, al que ensalzó en todo momento y defendió de la crítica.
"Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Ha perdido solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos. Hemos perdido la Copa después", recalcó.
"Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre", añadió.
Además de ser el primer jugador del Real Madrid que lanzó un mensaje de apoyo en las redes sociales a Xabi tras su destitución, Mbappé admitió que el lunes de la pasada semana, el mismo día en el que el club le comunicó su despido, se puso en contacto telefónicamente con el que ha sido siete meses su técnico.
"Hablé con él el día de la noticia porque tenemos muy buena relación. Hablamos de eso, de la vida, lo que va a pasar después. Quería apoyarle porque nunca es fácil cuando pasan este tipo de cosas. Justo o injusto, no es mi responsabilidad. Soy jugador del Real Madrid y con todo el cariño que tengo por Xabi, sé que la vida es así, tengo que seguir adelante", reflexionó.
"Así es el fútbol. Tengo que apoyar a mi nuevo entrenador, que es Arbeloa, con el cariño que le he dado a Xabi. Es la vida de un futbolista de alto nivel. Es una decisión del club y hay que respetarla defendiendo siempre el escudo del Real Madrid", sentenció.