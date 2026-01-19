Mbappé sobre los pitidos en el Bernabéu, Vinícius y su relación con Xabi Alonso

Madrid, España.

Kylian Mbappé dio la cara este lunes por su compañero Vinícius Junior, se mostró comprensivo con el enfado de la afición del Real Madrid y con su derecho a silbar, pero fue crítico con que el ensañamiento sea con un jugador y afirmó que, "si pitan, que sea a toda la plantilla". "Entiendo los pitos, entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que miraba todos los partidos y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el estadio, pitaba. Lo puedo entender porque es la única oportunidad del madridista de expresar su sentimiento. Lo que no me gustó es que si pitan, que sea a toda la plantilla", manifestó en la rueda de prensa. previa al partido "No se debe pitar más a algunos jugadores porque la culpa es de todo el equipo y lo hacemos mal como equipo. Tenemos carácter y la personalidad para cambiar eso en el campo. Tenemos a todo el madridismo con nosotros, no está en contra. Está enfadado y es normal. Está en nosotros cambiar la situación en el campo, ganar partidos, jugar bien y estoy seguro de que volverá con nosotros", añadió.

Tras exponer su pensamiento sobre lo ocurrido en el Santiago Bernabéu ante el Levante, Mbappé incidió en la situación del brasileño Vinícius, que fue silbado todo el partido cada vez que tocó el balón. "El primero en el que pienso es en Vini . No es su culpa jugar como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla. Es lo único que tengo que decir al madridismo, no piten a un jugador solo, que piten a toda la plantilla. Lo tenemos que aceptar, es nuestro trabajo y hay que cambiar la situación. Lo sabemos. Pero no hay que coger a unos, para decir que es su culpa porque la culpa es de todos. Somos jugadores del Real Madrid, siempre hay momentos así y hay que cambiarlo", analizó. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Reconoció Mbappé que Vinícius está afectado por lo vivido el sábado, en el tercer partido que es silbado en el Bernabéu pero con una intensidad nunca vista, y respaldó a su compañero. " Vini , como todos, es humano y es normal que le afecte. A veces es justo, otras veces no, pero es un grandísimo jugador. Es un hombre increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Como equipo tenemos que protegerle mejor. Yo también para que no esté en esta posición solo contra la gente. Debe saber que nunca va a estar solo en el Real Madrid. Todos los jugadores y el club está siempre con él. Vamos a cuidarle para que nos de la mejor versión porque a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo”, ensalzó.

Relación con Xabi Alonso