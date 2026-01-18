Tabla posiciones Liga Española tras derrota del Barcelona: Real Madrid sonríe

San Sebastián, España.

El FC Barcelona sufrió este domingo un duro golpe al perder 2-1 contra la Real Sociedad en Anoeta por la jornada 20 de la Liga Española 2025-2026, siendo la primera derrota del año para el equipo de Hansi Flick.

En un partido que tuvo de todo, el Barça sucumbió. Mikel Oyarzabal puso en ventaja a los vascos en el minuto 32 tras un centro de Gonçalo Guedes y el conjunto azulgrana logró emparejar el marcador en el 70' por medio de Marcus Rashford.

Poco le duro la alegría al Barcelona porque en el siguiente minuto la Real Sociedad encontró el gol de la ventaja definitiva. El portugués Guedes cazó un centro al área y de derecha fusiló a Joan García.

La Real Sociedad terminó jugando con 10 hombres por la expulsión de Carlos Soler en el 88' tras una fuerte entrada sobre Pedri en el centro del campo. El árbitro Gil Manzano había mostrado amarilla, pero el VAR rectificó y le sacó la roja.

El Barcelona, que encajó su tercera derrota de la temporada en LaLiga, se mantiene en el liderato de la tabla de posiciones pese a caer en San Sebastián, pero su ventaja con el Real Madrid quedó reducida.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Barça es líder con 49 puntos, uno más que el segundo Real Madrid (48), que el sábado le ganó por 2-0 al Levante en el estadio Santiago Bernabéu con goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, siendo el primer triunfo para Álvaro Arbeloa como entrenador merengue.

Villarreal y Atlético de Madrid empatan por el tercer lugar de la clasificación con 41 unidades.