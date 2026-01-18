Xabi Alonso recibe oferta tras salir del Real Madrid: puede estar en Champions League

El futuro de Xabi Alonso vuelve a ser protagonista en el mercado de entrenadores. Tras su salida del Real Madrid, el técnico español ya maneja ofertas de clubes.
Xabi Alonso fue destituido del Real Madrid y, de inmediato, su nombre volvió a agitar el mercado de entrenadores. El técnico español ya ha recibido su primera oferta procedente de un club que disputará la próxima edición de la Champions League.
Su etapa en el Real Madrid estuvo marcada por la irregularidad y la falta de continuidad. Alonso no logró afianzar su proyecto deportivo, condicionado por una relación tensa con parte del vestuario y por la ausencia de un respaldo firme desde la directiva, factores que desembocaron en una salida prematura y cargada de polémica.
Aun así, el prestigio del entrenador tolosarra permanece intacto en el fútbol alemán. Su nombre sigue ligado a una propuesta futbolística moderna, ambiciosa y altamente competitiva, forjada durante su histórica etapa al frente del Bayer Leverkusen, donde protagonizó una de las campañas más brillantes del fútbol europeo en los últimos años.
En Leverkusen, Xabi Alonso conquistó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa, logros que elevaron su estatus y lo colocaron en la órbita de los grandes clubes. Aquella etapa triunfal fue clave para dar el salto al Real Madrid.
Ahora, tras su despido en el Santiago Bernabéu, el nombre de Xabi Alonso vuelve a agitar el mercado. Según Bild, el Eintracht Frankfurt ya realizó los primeros sondeos para convertirlo en su nuevo entrenador de cara a la próxima etapa.
El club alemán busca técnico tras destituir a Dino Toppmöller este domingo. Una serie de malos resultados y el empate 3-3 ante Werder Bremen terminaron por sentenciar al entrenador, dejando vacante un banquillo con aspiraciones europeas.
En la Bundesliga, el Eintracht marcha séptimo, a diez puntos del Borussia Dortmund, segundo en la tabla. El equipo necesita un golpe de timón para volver a competir por puestos de Champions y estabilizar un curso irregular.
En Europa, el panorama tampoco es alentador. Frankfurt ocupa el puesto 30 en la UEFA Champions League, a tres puntos de los playoffs, con dos partidos restantes: Qarabag como visitante y Tottenham Hotspur en casa.
Aunque Xabi Alonso es el gran deseo, el Eintracht maneja alternativas de peso. Edin Terzic, Marco Rose y Roger Schmidt aparecen en la lista de candidatos si el club no logra convencer al ex entrenador del Leverkusen.
El principal objetivo del Eintracht es persuadir a Xabi Alonso para que regrese a Alemania. En el Deutsche Bank Park confían en que su pasado exitoso en la Bundesliga sea un argumento clave para seducirlo.
Sin embargo, la operación no luce sencilla. Tras brillar en Leverkusen, Xabi Alonso estuvo en el radar de gigantes como el Bayern Múnich, Liverpool, entre otros. Volver ahora a Frankfurt podría interpretarse como un paso atrás en su carrera.
Además, el fichaje exigiría una inversión importante, tanto económica como deportiva. El entrenador español buscará garantías de un proyecto sólido y ambicioso, algo que el Eintracht deberá demostrar si quiere cerrar el acuerdo.
Cabe mencionar que otra opción empieza a ganar fuerza: el Liverpool. En Inglaterra circula la posibilidad de que Xabi Alonso sea el sustituto de Arne Slot si la crisis de resultados de los reds se profundiza.
El reciente empate en Anfield ante un Burnley accesible volvió a encender las alarmas. En ese contexto, el nombre de Xabi Alonso surge como una alternativa atractiva por su pasado en el club y su perfil moderno.
Así, pese a no haber encontrado en el Real Madrid las sensaciones esperadas, Xabi Alonso no ha perdido cartel. Sigue despertando interés entre clubes de primer nivel y se perfila como una de las piezas más codiciadas del mercado.
Todo apunta a que el técnico español no se precipitará y esperará el proyecto adecuado. Mientras tanto, el Eintracht Frankfurt jugará sus cartas para concretar la primera oferta formal tras su salida del Real Madrid.