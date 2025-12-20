Mbappé iguala a Cristiano Ronaldo y le manda contundente mensaje

Madrid, España.

Kylian Mbappé la sigue rompiendo con la camiseta del Real Madrid y este sábado 20 de diciembre despidió el 2025 igualando un récord que solamente le pertenecía al astro portugués Cristiano Ronaldo. Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56. Y es que Mbappé con su diana alcanzó los 59 goles en este 2025, igualando así la cifra histórica que firmó el portugués Cristiano Ronaldo en 2013.

Tras su anotación desde el punto del penalti, Kylian tuvo el lindo gesto de celebrar al estilo CR7 con el famoso "siuu" que realiza el astro luso. "Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz año nuevo", señaló Mbappé tras el final del encuentro realizado en el estadio Santiago Bernabéu.