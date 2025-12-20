Mbappé iguala a Cristiano Ronaldo y le manda contundente mensaje

Kylian Mbappé la sigue rompiendo con la camiseta del Real Madrid y este sábado 20 de diciembre despidió el 2025 igualando un récord que solamente le pertenecía al astro portugués Cristiano Ronaldo.
Un gol del inglés Jude Bellingham, con un remate de cabeza a centro lateral del brasileño Rodrygo Goes, en el minuto 38, y otro tanto del francés Kylian Mbappé, de penalti en el minuto 86, le dieron la victoria al Real Madrid en el Bernabéu (2-0) ante un Sevilla que se topó con dos buenas paradas del belga Thibaut Courtois a Isaac Romero en los minutos 51 y 56.
Y es que Mbappé con su diana alcanzó los 59 goles en este 2025, igualando así la cifra histórica que firmó el portugués Cristiano Ronaldo en 2013.
Tras su anotación desde el punto del penalti, Kylian tuvo el lindo gesto de celebrar al estilo CR7 con el famoso "siuu" que realiza el astro luso.
"Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz año nuevo", señaló Mbappé tras el final del encuentro realizado en el estadio Santiago Bernabéu.
El tanto frente al conjunto hispalense, que logró desde el punto de penalti, no solo tiene un valor simbólico. Confirma una tendencia que define el 2025 del Madrid: la dependencia absoluta de los goles de Mbappé.
De los 140 tantos anotados por el equipo a lo largo del año -sin contar los dos en propia puerta de los rivales-, 59 llevan la firma del francés, lo que supone cerca del 42% del total. Un porcentaje que se ha disparado aún más en el tramo final de la temporada, ya bajo la dirección de Xabi Alonso, donde Mbappé ha marcado 29 de los 50 goles del equipo, más del 57%.
La comparación con Cristiano Ronaldo resulta inevitable. En aquel 2013, el portugués fue el eje ofensivo del Madrid, pero sus 59 goles representaron el 38,3% del total del equipo, una cifra sensiblemente inferior a la actual aportación del atacante francés. Además, los goles de Mbappé han sido, en muchos casos, decisivos. Ha marcado 11 veces cuando el equipo iba por detrás en el marcador, casi el doble de los seis que logró Cristiano en esa misma situación durante su año récord.