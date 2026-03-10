Crack sorprende y se retira de selección candidata a ganar el Mundial 2026

Londres, Inglaterra.

El lateral inglés Kyle Walker, del Burnley, anunció este martes su retirada de Inglaterra, por lo que no estará en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Walker, internacional en 96 ocasiones con Inglaterra, comunicó su retirada con efecto inmediato, descartándose para el próximo torneo intercontinental que tendrá lugar este verano.

El lateral debutó con la absoluta en 2011, contra España y su última convocatoria fue en junio de 2025, en una derrota contra Senegal. Walker, que se convirtió en uno de los mejores laterales derechos del mundo en sus etapas en el Tottenham Hotspur y el Manchester City, se marchó el pasado verano al Burnley y desde entonces no ha entrado en las convocatorias de Thomas Tuchel.