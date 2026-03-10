Arbeloa le responde a Guti y se pronuncia sobre lesión de Kylian Mbappé

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, alimentó la esperanza del madridismo de poder contar con el francés Kylian Mbappé en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium, al asegurar que espera su regreso "muy pronto". Aunque el técnico madridista sigue sin poner una fecha al regreso de Mbappé, que se perderá ante el Manchester City en la ida en el Santiago Bernabéu su cuarto partido consecutivo por un esguince de rodilla, valoró su buena evolución tras una semana de recuperación en París. "Está mucho mejor, hay que ir día a día viendo como evoluciona. Ha sido una semana muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor. Esperamos verle de vuelta muy pronto", manifestó Arbeloa.

El técnico aclaró sus palabras tras el triunfo liguero en Balaídos, cuando agradeció el esfuerzo de los jugadores que ganaron el partido con diez bajas y reconoció que su alegría "por los que han querido venir", no era un mensaje crítico para aquellos que no viajaron a Balaídos (como Mbappé) por molestias o sanción. "Cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir es por los que ha querido venir. Quería poner en valor a los que hicieron un esfuerzo sin estar en condiciones para ir a Vigo, que fueron varios jugadores los que lucharon, salieron al campo y rindieron. Es todos lo que dije, la interpretación es vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir", zanjó.

Responde a Guti