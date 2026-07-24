Klopp, nuevo técnico de Alemania y deja frase polémica: "Si soy una..."

Alemania.

Jürgen Klopp será el seleccionador de Alemania hasta la conclusión del Mundial 2030, cita para la que el exentrenador del Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool aspira a lograr un estilo propio que permita identificar a su equipo y borrar la mala imagen de los últimos tiempos. La 'era Klopp' arrancó este viernes con la presentación oficial del hasta ahora director global de fútbol de Red Bull como nuevo entrenador de 'Die Mannschaft', tetracampeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) y cuyo último título data de 2017 (Copa Confederaciones). El técnico de Stuttgart, de 59 años, llega como relevo de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo después de la eliminación en dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Paraguay, en la tanda de penaltis.

Klopp llega al cargo tras haber cosechado éxitos a nivel de clubes con el Liverpool y el Borussia Dortmund, que le dieron prestigio no sólo en Alemania e Inglaterra sino en toda Europa, entre ellos el título de Liga de Campeones en la temporada 2018-2019 con el conjunto inglés. "Hay que hacer las cosas como en Alemania"Durante su comparecencia ante los medios, el nuevo seleccionador expresó su deseo de que en los próximos años se hable del éxito de su equipo como en la actualidad se destacan los de España, vigente campeona mundial, o Francia, ganadora en 2018 y finalista en 2022. "Ahora hay gente que dice que debemos hacer las cosas como se han hecho en Francia o como se han hecho en España. La meta debe ser que en unos años se diga que hay que hacer las cosas como en Alemania, que hemos sacado las conclusiones correctas", indicó el nuevo responsable de 'Die Mannschaft'. Klopp reconoció que las expectativas en Alemania son enormes y que, naturalmente, él quería llegar a lo más alto, pero que para ello se necesita tiempo.