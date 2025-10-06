  1. Inicio
  2. · Deportes

Keylor Navas es contundente: "Costa Rica ha tenido mejor historia que Honduras"

El legendario portero tico se sumó a la selección nacional de Costa Rica de cara a la batalla de este 9 de octubre que sostendrán ante la H en San Pedro Sula.

  • 06 de octubre de 2025 a las 14:30 -
  • Redacción
San José, Costa Rica.

El guardameta Keylor Navas ha aterrizado este lunes a primeras horas del día a suelo costarricense para incorporarse a los entrenamientos del Piojo Herrera, de cara a los compromisos eliminatorios de Concacaf frente a Honduras y Nicaragua, programados para el 9 y 13 de octubre, respectivamente.

Clasificaron al Mundial 2026 y temen que Donald Trump no los deje jugar

El actual portero de los Pumas de México llega con la mentalidad puesta en sumar seis puntos que consoliden el camino hacia el Mundial, y antes de iniciar los trabajos, compartió su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston.

“Cuando el entrenador llama es porque cree que eso es lo que ayudará en el momento, y nosotros vamos a darlo todo como siempre. Como lo dije anteriormente, tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores y en esta convocatoria hay jugadores con más experiencia que nos ayudarán a manejar estas situaciones. Estamos con ganas de ayudar a mis compañeros y aportar en cada partido y lo más importantes es ganar, que lo necesitamos", expresó Navas.

Borges, quien está en duda por una lesión, y Waston representan un refuerzo de jerarquía en el plantel dirigido por Miguel Herrera, que busca corregir los tropiezos de la jornada anterior, donde Costa Rica dejó escapar ventajas ante Nicaragua y Haití y terminó empatando ambos partidos.

MINIMINZA A LA H

En cuanto a la etiqueta de favorito frente a Honduras, el ex arquero del Real Madrid y París Saint Germain fue claro:

“Al final los partidos se ganan en la cancha. Si queremos ganar, tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Debemos tratar de hacer las cosas bien y enfocarnos en estar más cerca del Mundial”, afirmó.

Keylor Navas profundizó en el tema, destacando que la historia no siempre define los resultados:

"Si nos vamos por historia, yo creo que siempre Costa Rica ha tenido una mejor historia que Honduras a nivel de mundiales. Eso siempre lo dicen para quitar la presión de su lado, los partidos hay que jugarlos, todos los partidos son distintos, entonces lo tomamos con tranquilidad y no le prestamos atención a ese tipo de detalles".

Eliminatorias Concacaf: Partidos y horarios de jornada clave

Finalmente, el capitán compartió su intención de servir como guía para los jugadores más jóvenes del grupo: “En el fútbol no hay muchos secretos. El consejo es que afronten cada juego de la misma manera. Uno debe crear el hábito de esforzarse al 100%, independientemente del rival que sea”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias