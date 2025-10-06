Keylor Navas es contundente: "Costa Rica ha tenido mejor historia que Honduras"

San José, Costa Rica.

El guardameta Keylor Navas ha aterrizado este lunes a primeras horas del día a suelo costarricense para incorporarse a los entrenamientos del Piojo Herrera , de cara a los compromisos eliminatorios de Concacaf frente a Honduras y Nicaragua, programados para el 9 y 13 de octubre, respectivamente.

El actual portero de los Pumas de México llega con la mentalidad puesta en sumar seis puntos que consoliden el camino hacia el Mundial, y antes de iniciar los trabajos, compartió su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston.

“Cuando el entrenador llama es porque cree que eso es lo que ayudará en el momento, y nosotros vamos a darlo todo como siempre. Como lo dije anteriormente, tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores y en esta convocatoria hay jugadores con más experiencia que nos ayudarán a manejar estas situaciones. Estamos con ganas de ayudar a mis compañeros y aportar en cada partido y lo más importantes es ganar, que lo necesitamos", expresó Navas.

Borges, quien está en duda por una lesión, y Waston representan un refuerzo de jerarquía en el plantel dirigido por Miguel Herrera, que busca corregir los tropiezos de la jornada anterior, donde Costa Rica dejó escapar ventajas ante Nicaragua y Haití y terminó empatando ambos partidos.