Clasificaron al Mundial 2026 y temen que Donald Trump no los deje jugar en Estados Unidos

A mediados se agosto de este año se confirmó que el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial en el Kennedy Center de Washington D. C, que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Con este panorama, Amir-Mehdi Alawi, portavoz de la Federación Iraní de Fútbol confirmó que Estados Unidos le denegó las visas a Mehdi Taj, presidente del ente, a Amir Ghalenoei, entrenador del equipo, y otros siete directivos para asistir al evento.