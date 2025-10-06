Clasificaron al Mundial 2026 y temen que Donald Trump no los deje jugar en Estados Unidos

Escándalo: Selección que estará en el Mundial 2026 teme de que Donald Trump los deje sin poder entrar a Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estaría meditando la opción de negarle la visa a jugadores de una selección que estará en la Copa del Mundo del 2026.
La postura de Donald Trump tiene en vilo a la FIFA y selección mundialista que estará en la Copa del Mundo del 2026.
El Mundial 2026 está cada vez cerca y en Irán crece una futura preocupación por no poder ingresar a los Estados Unidos, una de las sedes de la cita que se desarrollará tanto en USA como en Canadá y México.
Este temor se debe al miedo a que no se otorguen las visas a los jugadores del seleccionado, tal como sucedió en la Copa del Mundo de Polo 2025, torneo en el que el combinado asiático estaba clasificado.
La Selección de Irán expresó su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos no emita visas a sus jugadores para el Mundial de 2026. El torneo se celebrará en ese país, además de en México y Canadá el año que viene.
“Esperamos que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de politizar el ámbito deportivo. Como uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, el gobierno estadounidense tiene responsabilidades claras y específicas hacia las delegaciones deportivas de todos los países”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.
Baghaei recordó la prohibición que impuso la Administración del republicano Donald Trump a los diplomáticos iraníes que viajaron el mes pasado a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y que no les permitió comprar en grandes tiendas mayoristas como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa del Departamento de Estado.
Baghaei dijo que las autoridades iraníes están siguiendo la cuestión de las visas con la FIFA y otras organizaciones deportivas internacionales, y espera que la emisión de visas “se realice a tiempo”.
A mediados se agosto de este año se confirmó que el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial en el Kennedy Center de Washington D. C, que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Con este panorama, Amir-Mehdi Alawi, portavoz de la Federación Iraní de Fútbol confirmó que Estados Unidos le denegó las visas a Mehdi Taj, presidente del ente, a Amir Ghalenoei, entrenador del equipo, y otros siete directivos para asistir al evento.
Irán ocupó el grupo E en la segunda ronda de cara a la Copa del Mundo junto a Uzbekistán, Turkmenistán y Hong Kong. En esa etapa culminó puntero con 14 puntos tras cuatro triunfos y dos empates para acceder a la siguiente instancia donde terminó en lo más alto de la zona A con 23 puntos con la compañía de Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte.
De esta manera, los Príncipes de Persia sellaron su pasaje al torneo junto a Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón y Australia, mientras que Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos están en un grupo y Arabia Saudita, Indonesia e Irak en otro para definir los que faltan entre el 8 y el 14 de octubre.
Irán y Estados Unidos mantienen una intensa rivalidad desde 1979, año del triunfo de la Revolución Islámica, que alcanzó uno de sus puntos más tensos en junio pasado, cuando Washington bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes en medio de la guerra entre Israel y el país persa.
