Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026: Partidos y horarios de jornada clave

Las eliminatorias de Concacaf vuelven a la acción durante esta semana con emocionantes y trascendentales partidos de cara al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
La ronda final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 darán cupos directos a la selecciones que logren clasificar entre las primeras tres, mientras que los dos mejores segundos estarán teniendo la opción de ir al repechaje intercontinental para estar en la justa mundialista.
La actividad de esta semana en las eliminatorias del área de Concacaf serán el jueves y viernes con vitales compromisos como ser el clásico Honduras vs Costa Rica y además está el partido que disputarán las selecciones de El Salvador vs Panamá en donde ambos están urgidos de un triunfo.
A estos juegos, en el Grupo A se encuentra liderando sorpresivamente la selección de Surinam, en el B se ubica la selección de Jamaica y el C lo comanda Honduras.
PARTIDOS DE ELIMINATORIAS DE CONCACAF:
Jueves 9 de octubre
Nicaragua vs Haití (6:00PM)
Honduras vs Costa Rica (8:00PM).
Viernes 10 de septiembre
Surinam vs Guatemala (3:00PM)
El Salvador vs Panamá (7:00PM).
Bermudas vs Trinidad y Tobago (4:00PM)
Curazao vs Jamaica (5:00PM).