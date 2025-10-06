Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026: Partidos y horarios de jornada clave

Tegucigalpa, Honduras.

Las eliminatorias de Concacaf vuelven a la acción durante esta semana con emocionantes y trascendentales partidos de cara al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

La ronda final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 darán cupos directos a la selecciones que logren clasificar entre las primeras tres, mientras que los dos mejores segundos estarán teniendo la opción de ir al repechaje intercontinental para estar en la justa mundialista.