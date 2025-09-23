Kervin Arriaga revela su estado tras jugar contra Real Madrid en LaLiga

Valencia, España.

Sin embargo, Kervin Arriaga fue abordado por José Claros, destacado periodista de ICN Sports, encargado de cubrir al Real Madrid en España, y el mediocampista le confesó que está bastante bien: "Estoy bien, no se preocupen. Dile a la gente en Honduras que no se preocupe, que estoy recuperándome. Esta fue una pequeña molestia, seguramente mañana que me hagan las pruebas, me dirán que todo está bien", según informó el corresponsal hondureño.

El mediocampista hondureño fue llevado a la enfermería inmediatamente después del partido ante el Madrid, donde el Levante , equipo del "Misilito", cayó por goleada (1-4) ante los merengues, quedándose en decimosexta posición de la tabla.

Kervin Arriaga salió con molestias tras su partido ante Real Madrid e incluso cojeando del estadio de Valencia, con un vendaje en su rodilla izquierda que encendió las alarmas en suelo catracho, ya que estamos a 16 días de que la Selección de Honduras enfrente a Costa Rica en la búsqueda por un boleto al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Incluso, José Claros contó que el Arriaga salió del estadio de Valencia conduciendo su propio vehículo, por lo que no debería haber preocupación de que las molestias que pase a mayores. Además, el catracho cuenta con el respaldo del DT del Levante, quien dijo que el seleccionado catracho es una pieza fundamental para el equipo azulgrana.

El entrenador del Levante, Julián Calero, se refirió al estado físico de Kervin Arriaga tras el partido ante el Real Madrid, en el que el hondureño terminó con molestias en la rodilla izquierda. En declaraciones para el periodista José Claros de ICN Sports en zona mixta, el técnico español explicó que el mediocampista sigue arrastrando dolencias que no terminan de desaparecer del todo. “Tiene ahí molestias que no le terminan de quitársele cuando hemos logrado curar una lesión, le está viniendo también las molestias en el rotuliano de la rodilla”, expresó Calero.

Durante la entrevista, Calero también destacó el fuerte compromiso de Arriaga con el equipo y su deseo por volver cuanto antes a su mejor nivel, aunque reconoció que el proceso ha sido más lento de lo esperado. “Va despacio, más despacio de lo que yo quisiera y más despacio, sobre todo, de lo que él quisiera, pero bueno, es un tipo muy fuerte y al final saldrá adelante”, dijo el técnico.

--- DECLARACIONES DE JULIÁN CALERO ---

¿Cómo se encuentra Kervin Arriaga? ¿Le están quedando molestias después de la lesión?

Tiene ahí molestias que no le terminan de quitársele cuando hemos logrado curar una lesión. Le está viniendo también las molestias en el rotuliano de la rodilla. Bueno, también tiene que ver mucho con las ganas que él tiene de competir. Vamos a ver si es menos de lo que parece, porque es un jugador que tiene que ser importante. Parece que es una molestia en la rodilla. No te puedo decir exactamente porque mañana le harán algunas pruebas, pero no parece que sea nada muy grave. Por lo menos, espero y deseo que así sea, porque no ha tenido nada que le haya hecho abandonar el campo, pero sí es verdad que esa molestia no le impide manejarse como él quisiera.

¿Cómo ha sentido su trabajo hasta el momento, acoplándose al equipo poco a poco después de la importancia que tuvo en la temporada anterior?

Pues es que realmente con nosotros ha estado poco tiempo. Desde pretemporada, desde el primer día, ya vino de la Copa Oro lesionado. Ha estado casi dos meses lesionado. Ahora le hemos ido metiendo poco a poco en el equipo, en los entrenamientos y en el equipo, pero va despacio, va despacio. Más despacio de lo que yo quisiera y más despacio, sobre todo, de lo que él quisiera. Pero bueno, es un tipo muy fuerte y al final saldrá adelante. Y lo que tenemos que hacer es que cuando se recupere, que esté bien, porque es fundamental para poder rendir a su nivel.

¿Qué se espera de Kervin para esta temporada, ya recuperado?

Pues hombre, es uno de los pilares en los que queríamos basarnos, porque queríamos darle la oportunidad de jugar en Primera División Española. Yo le conozco muy bien, sé de la capacidad que tiene y queríamos que fuera un soporte ahí que nos ayudara mucho. Vamos a ver si somos capaces de recuperarle y que lo haga.