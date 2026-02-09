Kervin Arriaga recibe noticia en España tras la lesión con el Levante ante el Athletic

España.

El futbolista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, arrancó la semana de entrenamientos al margen del grupo por el golpe recibido en el tramo final del partido que disputó ante el Athletic Club en San Mamés el pasado domingo y seguirá el protocolo médico habitual en este tipo de conmociones, informaron fuentes del club valenciano.

Arriaga, que fue trasladado a un hospital en Bilbao minutos después de retirarse conmocionado en el minuto 98 tras sufrir un fuerte choque en la cabeza con el portero del Athletic, Unai Simón, pudo regresar con el equipo a Valencia tras recibir el visto bueno médico.

Fuentes del Levante explicaron que el jugador hondureño no se entrenó con sus compañeros este lunes y que, en función de sus sensaciones y la valoración del cuerpo médico, podrá incorporarse al trabajo colectivo en los próximos días.