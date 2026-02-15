  1. Inicio
Kervin Arriaga pide disculpas tras su expulsión con el Levante en la Liga Española

Kervin Arriaga vivió un regreso agridulce con el Levante UD tras recibir una tarjeta roja por protestar en el derbi ante Valencia.

Kervin Arriaga saliendo del campo tras su expulsión con el Levante.

 FOTO: EFE.
España.

El hondureño Kervin Arriaga dio la cara tras la expulsión que sufrió en el derbi de Valencia por la Liga Española , un episodio que marcó el regreso del catracho a la titularidad con el Levante UD , algo que no conoció desde el pasado 11 de enero.

Arriaga vio la tarjeta roja en el tiempo agregado del segundo tiempo, luego de recibir una doble amonestación. El árbitro Miguel Ángel Ortiz le mostró la segunda amarilla por desaprobar una decisión arbitral, dejando a su club con un hombre menos en los minutos finales de un partido de alta tensión.

Horas después del compromiso, Kervin Arriaga utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo y sincero, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido en el Levante UD vs Valencia .

Arriaga la pasa mal: expulsado en el Levante-Valencia por infantil motivo

"No hay mucho que decir. Solo pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico ya toda la afición que dejó todo hoy en la cancha. Sé que hay mucho por mejorar y aprender, pero solo se crece a partir de los errores. Disculpas totales, granotas".

El futbolista hondureño reconoció que su reacción fue un error y dejó claro que está comprometido a aprender de la experiencia. Además, acompañó su mensaje con una reflexión contundente: “Equivocarse es un defecto de todos; pedir disculpas, una virtud de pocos”.

Kervin Arriaga pide disculpas tras su expulsión con el Levante en la Liga Española
Quioto anotó un golazo de tiro libre y suma cuatro con el Al Faysaly

