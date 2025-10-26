Kervin Arriaga destaca y Levante se lleva un punto valioso contra Mallorca en LaLiga

Mallorca, España.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga volvió a ejercer de pieza fundamental en el Levante que sacó este domingo un empate valioso 1-1 contra el Mallorca en partido de la décima jornada de la Liga Española 2025-2026. Este resultado es un tanque de oxígeno para el entrenador del Levante, Julián Calero, que había sido muy criticado tras ser goleado la semana pasada en casa 0-3 contra el Rayo Vallecano. Con ganas de revancha, el equipo valenciano salió a jugar un partido inteligente, mostró su deseo de llevarse la victoria, pero no pudo sacar los tres puntos, a pesar de que su goleador Etta Eyong marcó gol y alcanzó las 6 anotaciones en lo que va de la temporada 2025-26. La lluvia fue protagonista de un partido en el que el Levante salió a proteger su portería, fruto del estado del césped de Son Moix, y los locales tomaron la iniciativa de la mano de su joven perla, Jan Virgili, generando una continua sensación de peligro. Las primeras oportunidades de gol no las supo transformar el Mallorca y lo pagó. Una conducción de 40 metros de Matías Moreno dejó un balón en ventaja para Goduine Koyalipou, quien recortó y remató al cuerpo de un defensa, pero el rechace le cayó a Etta Eyong, que aprovechó la mala colocación de la defensa local para marcar a placer. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Pudo hacer el segundo el Levante, pero Eyong falló un mano a mano ante Leo Román. El descanso no cambió la tónica del encuentro, aunque el cuadro de Julián Calero se soltó un poco en la creación de juego y le quitó protagonismo con balón al conjunto local durante los primeros instantes. Tuvo que ser Pablo Maffeo el que sacara un as de la manga para empatar el choque. A un cuarto de hora para el final, una jugada que parecía abocada al fracaso terminó con un zapatazo del lateral que entró por un escuadra y dio esperanza a Son Moix.

¿Qué pasó con Kervin Arriaga?

El futbolista hondureño Kervin Arriaga partió, como viene siendo habitual, desde el 11 inicial del Levante y dio el sostén que su equipo necesita en la zona de volantes. Bien parado como el '5' natural el catracho cortó y no dejó jugar a su rival. Al 49', 'El Misilito' fue amonestado fue de forma correcta por Miguel Ángel Ortiz Arias por protestar airadamente. Al hondureño no le gustó la decisión que tómo el árbitro en una falta. Sofascore le dio una de las mejores puntuaciones a Kervin Arriaga, con el 7.6 fue uno de los que más unidades sumó del Levante al Mallorca. Otra vez un gran partido del ex Platense. El partido de Arriaga tuvo un disparo al marco, 52 toques de balón con dos regates efectivos. En defensa ganó 2 de 3 juegos aéreos. En la tabla de posiciones, Levante y Mallorca quedan empatados con nueve puntos en la clasificación y pierden una buena oportunidad para alejarse de la zona de descenso. Los granotas marchan en la posición 14 de la clasificación y en la próxima jornada enfrentarán al Celta de Vigo de locales. Este partido será el domingo 02 de noviembre. Antes de ese cotejo, jugarán la primera ronda de la Copa del Rey, será ante Orihuela de visitante el jueves 30 de octubre.

- Ficha técnica: