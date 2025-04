Keosseián se pronuncia sin rodeos sobre cachetada de Anangonó a Alexy Vega

San Pedro Sula, Honduras.

Valoraciones del empate Marathón vs Génesis

Hicimos todos los méritos para ganarlo, lo buscamos por todos lados. Génesis es un equipo complicado que se juega cosas importantes, tuvimos un penal y eso quiere decir que el equipo respondió.

¿Hay vestuario dividido tras el golpe de Anangonó a Alexy Vega?

Pasan en las mejores familias, eso ya queda para la anécdota. No hay que darle demasiada trascendencia, casualmente si hay dos personas que se llevan muy bien son Alexy y Anangonó, son buenos amigos y se llevan de forma espléndida.

No le doy trascendencia, es un tema terminado y hay que pensar en el próximo juego, los muchachos hicieron un gran mérito, pudimos haberlo ganado y hay que pensar en lo que se viene.

Insultos de aficionados del Marathón en el Yankel Rosenthal

Es un tema a conversarlo. Lo que estás planteando yo también me lo planteo, la gente es así. Respeto mucho al hincha del Marathón, lamentablemente no le ayuda al equipo que desde el primer minuto estén insultando a sus jugadores, seguramente lo que voy a decir ya lo había pensando antes de ese juego, no entiendo porque la gente se pone inconforme.

Veremos en los próximos juegos, el próximo juego no lo jugaremos aquí, tenemos que analizar cuando se vengan las instancias finales. Lo dijiste, existe un ambiente feo. Es algo que se repite, pero no puedo hacer nada. Me gustaría estar en la cabeza de la gente que no viene a alentar, no es lo mejor para el equipo, favorece al rival

Minutos para César Sevilla y lesión del panameño Samudio

César es un delantero con muchas condiciones, pensamos que puede ir consolidándose, hace cosas muy buenas.

Lo de Samudio se está recuperando, esperemos que en diez días pueda estar pronto para al menos estar con el grupo.