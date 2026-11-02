Julián Martínez reaparece en una convocatoria del Alverca tras una larga lesión

Lisboa, Portugal.

El defensor central y lateral zurdo hondureño, José Julián Martínez, dio un paso fundamental en su proceso de rehabilitación tras integrar la lista de convocados del Alverca FC en el choque donde cayeron por la mínima (1-0) en su visita al Benfica.

Aunque el legionario catracho permaneció entre los suplentes sin sumar minutos en el terreno de juego, su reaparición en el banquillo representó una noticia de enorme relevancia para el balompié nacional y el cuerpo técnico de la Selección de Honduras.

El exfutbolista del Olimpia permanecía alejado de los terrenos de juego desde el pasado 31 de marzo de 2026, fecha en la que sufrió una dolorosa rotura de ligamentos cruzados en la rodilla mientras defendía la camiseta de la Bicolor durante el choque amistoso que concluyó con empate 2-2 frente a la Selección de Perú. La desafortunada acción en la primera mitad de aquel duelo requirió un extenso periodo de recuperación y dos intervenciones quirúrgicas en suelo lusitano.