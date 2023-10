Julián Martínez revela cómo llegó al Olimpia y el duro golpe recibido de niño

San Pedro Sula, Honduras.

Dice un viejo refrán de superación: “Pon el corazón, la mente y el alma incluso en los actos más pequeños y así serás un ser exitoso”, esta frase la sigue al dedillo, Julián Martínez Solano, un joven que en los últimos meses entró en el radar del fútbol nacional. Con 19 años se convirtió en un inamovible para Pedro Troglio en su invicto Olimpia y Reinaldo Rueda puso su ojo de águila en él, convocatoria a convocatoria ha aparecido en la Selección mayor de Honduras y le apunta estar en los Juegos Panamericanos que inicia el 20 de octubre en Chile.

El promisorio futbolista platicó en exclusiva con Diario LA PRENSA, nos relató lo que tuvo que pasar para ver luz al final del túnel y recordó a su padre que se fue de este mundo cuando solo tenía cuatro años: “Se me vienen muchos recuerdos, todo lo que he vivido y lo que he sufrido”, señala. El caribeño tuvo una oferta de Motagua y de Olimpia al mismo tiempo y confesó que fue lo que hizo que se decidiera por los leones.

Además el admirador de Maynor Figueroa habló del orgullo que siente de jugar en el mismo equipo con su hermano mayor Edwin Solano. “La familia está muy contenta porque nos ven jugando”. -La entrevista con Julián Martínez- Hace dos años jugabas en las ligas menores y hoy eres seleccionado nacional y titular en el equipo más ganador de Honduras ¿Eres consciente de eso? Estoy muy contento con todo lo que estoy viviendo. Todo el trabajo que he estado haciendo ha surtido efecto, yo he sufrido como persona y ahora mismo Dios me está dando una bendición. La estoy ofreciendo al mil. ¿Qué bien ha hecho en la vida Julián Martínez para que esto te esté pasando? Para mí la base del éxito es el esfuerzo y estar muy cerca de tu madre contándole todo lo que te pasa. Todo lo que me está pasando es gracias a los consejos de mi madre. Dice Pedro Troglio que juegas como todo un experimentado ¿de dónde sacas esa serenidad? Desde pequeño he jugado con gente más grande que yo y también porque fui a Uruguay, ahí aprendí muchas cosas. Las cosas allá son muy diferentes, por ejemplo, las comidas, los entrenamientos y pase muchas cosas que uno como ser humano no quiere pasar y eso me dio mucho aprendizaje. ¿Cómo fue ese episodio en el fútbol uruguayo? Yo hace dos años estaba en la academia que ahora es de Alberth Elis, ahora se llama Panteras FC, antes se llamaba GSM Sport Club. Ellos me mandaron a Uruguay a un equipo que se llama Miramar Visiones de la segunda división. En lo personal fue un año muy bueno porque lo aproveche al máximo. ¿Y por qué no seguiste? Yo venía de vacaciones, estaba en La Ceiba, y en eso me llamó mi agente Enrique Amador y me dijo que Motagua me quería observar yo hice mis maletas y todo y de repente me dijeron que Olimpia también estaba interesado en mí. Yo tenía que tomar una decisión y elegí a Olimpia y las cosas se me están dando.

¿Por qué preferiste a Olimpia sobre Motagua? Te cuento que todo lo que pasa en mi vida yo se lo cuento a mi madre, ella es olimpista a morir y bueno por ahí pasó todo. ¿Qué representa Pedro Troglio para tu carrera futbolística? Es una persona importante en mi vida, fue él quien me hizo debutar, le guardo mucho respeto y en la cancha me toca respaldarlo.

De lateral y volante izquierdo te pasó a zaguero central ¿qué te dijo? ¿Cómo fue esa transición? Yo desde muy chico he sido polifuncional, se manejar casi todas las posiciones y en un entrenamiento él vio que tenía buena salida. Inicie como lateral izquierdo y ahora me utiliza como central. En Uruguay jugamos línea de tres y yo era central izquierdo y cuando yo llegué a Olimpia le explique el caso, pero él ya tenía la idea. Un buen entrenador solo te ve y ya sabe. ¿Y recuerdas cómo fue tu llegada a Olimpia? Yo llegue tranquilo porque tenía la fe de que las cosas me iban a salir bien. Solo me bastaron tres días y el profe Pedro Troglio me dijo ya sos del equipo. ¿Qué representa para vos ser jugador del Olimpia? Olimpia para mí lo es todo. Es el equipo que me dio la oportunidad de mostrarme en el país cada vez que me pongo la camiseta no me la quiero quitar. Ojalá que se vengan muchos años buenos. Cuando te menciono la colonia Ponce de La Ceiba ¿qué se te viene a la cabeza? (Sus ojos se llenaron de lágrimas) Se me vienen muchos recuerdos, todo lo que he vivido ahí, lo que he sufrido y mi barrio es una parte importante de mi vida. Mucho de lo que sé es porque lo aprendí en mi barrio, ahí hay mucha gente especial para mí, y cada vez que tengo tiempo me lanzó para mi lugar. ¿Por qué se te salen las lágrimas? ¿Qué piensas? Desde que tengo cuatro años no estoy con mi padre porque falleció. Recuerdo los días del padre que yo no tenía la oportunidad de estar con el mío he sabido vivir con eso y así pude salir adelante.

¿Cómo describirías tu infancia? En la vida pienso que todo mundo tiene sus circunstancias complicadas, pero fui feliz con lo poco que tenía. Mi madre (Maximasita Mertínez Crisanto) ha sido la persona que siempre apoyo y mientras este con ella soy feliz. Cuando pasan todas estas situaciones y un joven tiene su primer sueldo quiere comprar de todo ¿tu recuerdas que fue lo primero que compraste? La mayoría de mi primer sueldo se lo mandé a mi madre. Mi mentalidad es darle todo a mi mamá porque todo lo bueno que me ha pasado es gracias a ella. Quiero darle todo lo que puedo llegar a hacer y que ella se sienta orgullosa de mí. Julián, tú y Edwin Solani se metieron a la corta lista de hermanos que han jugado en un mismo equipo en Liga Nacional ¿qué hablan entre ustedes sobre ese tema? Nadie se imaginó que nosotros podíamos llegar a jugar profesionalmente y mucho menos juntos en Olimpia, solo nosotros teníamos fe en nuestro talento. La gente nos ve en el pueblo y no lo puede creer y tenemos otro hermano que para mí es el mejor de los tres, juega en el Sabá FC de la Liga de Ascenso. Tiene 21 años y se llama Marco Tulio Martínez Solano. ¿Por qué dices que la gente no se lo puede creer? En la colonia decían esos no van a llegar y yo me pongo a pensar cuando muchos nos tiraban la mala, pero con Edwin nunca le prestábamos atención a los malos comentarios y ahora estamos disfrutando.

Imagino que sus familiares están muy contentos. La familia está muy contenta porque nos ven jugando en el mismo equipo y de vez en cuando nos visitan y ven nuestros partidos. ¿Siempre soñaste con ser jugador profesional o ese interés lo despertaste al ver a tu hermano? Yo desde que me acuerdo siempre me ha gustado la pelota. Cuando era niño nunca tuve juguetes más que un balón, esa era mi felicidad. ¿Se criaron juntos con Edwin? Sí, nos criamos juntos, solo que a él desde muy temprano le tocó ir a buscar el pan de cada día. Para mí Edwin no hizo seguir el camino y salir de la zona de confort para cumplir los sueños. Él es mi ejemplo. ¿Cuál es la anécdota de niños que no olvidas con Edwin Solano? Jajaja, hay bastantes, pero la que me acuerdo ahora es que de niños nos la tirábamos de cantantes y de DJ’s, pero no estábamos para eso, jajaja. Dice un dicho futbolero que en el deporte no hay amigos, hermanos ni nada ¿Le das duro en los entrenamientos cuando te quiere hacer fintas? Yo le digo que en el equipo no somos familia y nos tiramos duro, pero no nos dicen nada. Nos retamos en un uno contra uno y cosas así. Estamos disfrutando todo esto. ¿Por qué tú usas Martínez y él Solano? Yo llevó los dos apellidos de mi madre por un tema de papeles. ¿Julián cuánta presión hay hoy que estás tomando titularidad en el equipo más grande de Honduras y ahí vienen esperando jugadores experimentados de la talla de Juan Pablo Montes o Jonathan Paz? Presión no creo porque son jugadores que le pasan hablando a uno, me dan consejos y me desean un bien. Todo mundo quiere jugar y yo soy una persona que está en un proceso de aprendizaje y soy muy receptivo. Alberth Elis te tiene en su lista de tres futbolistas que recomendaría para el fútbol francés. Te ve una gran proyección ¿qué significan esas palabras para ti? Yo leí la entrevista y eso lo tomo como que debo seguir trabajando y esforzándome más. Estoy enfocado en mi equipo y en trabajar. Primero Dios más adelante se va dar una oportunidad en el exterior. Con 19 años estás haciendo realidad los que muchos jóvenes y niños sueñan, pero... ¿cuál es tu techo? Yo veo a Olimpia como una base de aprendizaje. Mi mentalidad es salir al exterior y consolidarme allá. Quiero lograr lo que logró Maynor Figueroa. Quiero ir a la Premier League ya que hace tiempo no llega un jugador a esa liga. ¿Seguramente te salen muchas chavas ahora que juegas en Olimpia y que te ven en la televisión? Yo a ese tema no le pongo tanta importancia porque estoy enfocado en realizar mis planes. Es a es mi prioridad. ¿A qué defensas nacionales e internacionales admiras? Admiro a Maynor Figueroa, Hendry Thomas y a Alphonso Davies. ¿Y parecido a quién crees que juegas? Creo que tengo un estilo de juego parecido al ex capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa. Julián el tema de la Selección Nacional ¿cómo te has sentido con el grupo y especialmente con el cuerpo técnico tan profesional qué hay? Me he sentido muy cómodo porque hay unión todos los jugadores tamos jalando para el mismo lado. En lo personal el cuerpo técnico me ha dado la oportunidad y yo quiero demostrar.