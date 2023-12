Humberto Rivera habla de su futuro tras título con Juticalpa

No hay duda que el profesor José Humberto Rivera es el ‘Rey Midas’ de la Liga de Ascenso. La noche del sábado ganó su tercera final en esta división. Tres jugadas, tres ganadas.

El entrenador nacional manifestó que lo han llamado de varios equipos y que no tiene segura su continuidad con el equipo del Juticalpa.

El catedrático universitario se quejó del mal trato que recibieron en el estadio Roberto Martínez Ávila , casa de las Panteras Negras, al final del juego apagaron las luces y no se les permitió celebrar en la cancha.

No pudieron celebrar:

“Yo creo que es falta de respeto porque desde que nosotros llegamos fuimos mal atendidos, nos trataron mal. Somos seres humanos y no se deben hacer las cosas como las hizo en Independiente, no nos dejaban entrar al principio, dimos dos vueltas al rededor del estadio para poder ingresar y podernos cambiar. Lo importante es que hoy le entregamos un equipo campeón a nuestro departamento y estamos más que felices”.

El amo de las finales en el Ascenso:

“Gracias a Dios las tres finales que he dirigido en segunda la he ganado y no es fácil. Son bendiciones de Dios”.