Héctor Vargas llegó al Yankel Rosenthal y habló sobre su futuro

Vargas estuvo sentado en el sector de preferencia del recinto deportivo al lado de Orinson Amaya, presidente del cuadro verdolaga.

Inmediatamente la acción generó diversos comentarios, ya que inclusive un sector de aficionados del club sampedrano se ilusionaron con un posible regreso del DT que los hizo campeón por última vez.

“Vine por invitación de Jonathan Amaya (hermano de Orinson Amaya), me invitó y me vine a verlo ya que vivo en San Pedro Sula. Ya me voy para la casa”, señaló don Héctor en declaraciones que dio al programa Fútbol y Pasión.

Y añadió: “Yo aquí di una vuelta olímpica, cada vez que vengo me acuerdo de ella, fue el técnico que di una vuelta olímpica. Nada mejor que ver fútbol en la cancha donde me fue bien”, detalló el DT sudamericano.