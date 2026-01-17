Johann Chirinos deja Alemania por las reservas de un club histórico de la MLS

Estados Unidos.

¡Primicia! Johann Chirinos regresará al fútbol de Estados Unidos. El volante hondureño salió del Ingolstadt de Alemania para fichar por el Columbus Crew de la MLS, según conoció Diario La Prensa. No obstante, en una primera instancia, el mediocampista arrancará su etapa en el segundo equipo del club estadounidense, el Columbus Crew 2, donde buscará consolidarse y ganarse un espacio en el plantel principal.

El plan de la institución norteamericana es claro con el futbolista catracho. Tras su primera temporada de adaptación y competencia con el Crew 2, el club pretende extenderle su contrato, apostando a su proyección a mediano y largo plazo. Chirinos firmará su vínculo en las próximas horas para incorporarse de inmediato a la estructura deportiva del Columbus Crew.

El mediocampista viene de sumar experiencia reciente a nivel internacional, luego de participar con la Selección Sub-21 de Honduras en los Juegos Centroamericanos disputados en Guatemala. Ese proceso le permitió mantenerse en ritmo competitivo y seguir en el radar del fútbol internacional, pese a no contar con continuidad prolongada en el balompié alemán.