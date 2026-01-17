Nasry Asfura conoce enWashington el plan de expansión de Cargill

Washington, Estados Unidos.

La empresa agroalimentaria Cargill ratificó su apuesta por Honduras con la presentación de un plan estratégico de crecimiento a cinco años, durante una reunión sostenida en Washington D. C. con Nasry Asfura, presidente electo para el periodo 2026-2030. En el encuentro, ambas partes abordaron temas vinculados a inversión, desarrollo productivo y el papel del sector alimentario en el crecimiento económico del país. Cargill destacó su visión de largo plazo para Honduras y su interés en ampliar el impacto de sus operaciones a través de una producción más eficiente, resiliente y sostenible. Con más de 55 años de presencia en el país, la compañía genera actualmente 2,500 empleos directos y contribuye a la creación de alrededor de 10,000 empleos indirectos, consolidándose como uno de los actores clave del sector agroindustrial hondureño.

“Nos sentimos orgullosos de operar en Honduras desde hace más de cinco décadas y esperamos seguir ampliando nuestro impacto en el país en los próximos años”, expresó Xavier Vargas, presidente de Cargill Food Latinoamérica, al subrayar que la inversión continua en el país reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo nacional y la seguridad alimentaria. Como parte de su estrategia, Cargill anunció planes para duplicar la capacidad de producción de su planta avícola, incrementar en 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas y fortalecer sus capacidades exportadoras.

Estas iniciativas buscan dinamizar la producción local, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y generar nuevas oportunidades de empleo.