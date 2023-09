Jhon Jairo habla sobre el momento con la Real Sociedad y pide disculpas

Me encontré con un grupo muy dispuesto, atento y receptivo al trabajo que nos planteamos. Los buenos resultados no son casualidad, son consecuencia de un buen trabajo que ha hecho el cuerpo técnico y la aceptación que ha tenido la plantilla. Esa es la combinación perfecta y el motivo de estar donde estamos. Sin embargo, esto apenas comienza.

Yo estoy agradecido con el presidente Ricardo Elencoff porque no es fácil encontrar empleo en dos meses luego de un descenso y él ha apostado por mí. Yo vivo agradecido y espero darle con creces la oportunidad. Intenté hacer cosas importantes en Honduras Progreso y ese descenso es algo que me voy a llevar a la tumba . Le pido disculpas al presidente Elías Názar , a la afición y asumo mi culpa como tal. No fue fácil y todos debemos asumir la culpa. Lo voy a decir aquí. Pocos técnicos se han mantenido en su cargo sabiendo que va cargar sobre su espalda un descenso quiero ver uno o dos que se mantengan de principio a fin sabiendo que el descenso está en un 80% garantizado. Yo me mantuve a pesar de mi sufrimiento y mi lucha, a pesar de que mi padre estaba desahuciado de vida. Hoy siento pena y ofrezco mis disculpas.

Siempre lo he dicho. Yo creo que lo que está pasando es parte de lo que dejó el profe, la escogencia de los jugadores y la buena pretemporada. Ramón Maradiaga es uno de los mejores entrenadores que ha parido esta tierra, yo reconozco, me tocó mucho más fácil cuando tome el equipo. Me aproveché de ese trabajo y lo que es del César es del César y lo acepto.

¿Qué diferencia hay entre el Honduras Progreso y el Real Sociedad?

Hay una diferencia marcada. Honduras Progreso era un proyecto que nos habíamos planteado a mediano y largo plazo, con jugadores jóvenes y que apenas estaban debutando en Liga Nacional, mientras que Real Sociedad es un equipo maduro con jugadores de experiencia que han jugado mundiales, eliminatorias y han sido goleadores en torneos.

¿Es cierto que la directiva abandonó al Honduras Progreso?

Yo asumo la responsabilidad y todos deben asumirla igual. El presidente Elías debe saber que hizo bien y que hizo mal. Yo asumo lo deportivo, tal vez habrá algo administrativo que lo debe asumir él. El que diga que no tuvo culpa en esto estará engañado.

Usted ha tenido un buen suceso con equipo de tabla media hacia abajo ¿cree que con un equipo grande le pueda ir igual?

Yo no tengo afán, en los equipos en los que he estado siempre he tratado de hacer bien las cosas, he intentado ganar cosas. Gracias a Dios he jugado liguillas

¿Lo ha llamado algún equipo grande en los cinco años que tiene en Honduras?

No. Los equipos que me han llamado me han contratado.

¿Profe se imaginó usted que Diego Reyes, el hombre que lo descendió iba a ser su goleador en el Real Sociedad?

Mis primeras palabras cuando llegue aquí fueron contundentes y claras porque yo vine a Real Sociedad para que me regresen lo que me quitaron cuando yo era técnico del Honduras Progreso. Eso lo han entendido muy bien los jugadores.

¿Alguno le pidió disculpas?

No porque ellos hicieron lo que tenían que hacer. Si me preguntas a mí yo quería descender a la Real Sociedad, ese era mi objetivo.

¿Qué representa Honduras para usted?

Es mi segundo país después de Colombia. Honduras me lo ha dado todo, estoy muy agradecido porque gracias esta tierra soy un técnico activo.

¿Jhon Jairo López es mejor entrenador o mejor persona?

Mi mayor virtud es ser una persona humilde, ser una personada respetuosa. Yo no me considero el mejor entrenador de Honduras, pero si me considero la mejor persona que ha venido a Honduras porque sigo los principios que me dejó mi papá.

¿Cómo analiza el partido que se viene contra Motagua?

Va ser un partido duro. Siempre los juegos antes los equipos de la capital van a ser difíciles, pero nosotros vamos con la convicción de que somos un equipo en crecimiento que está haciendo bien las cosas.