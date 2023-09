Wilmer Cruz reaparece y deja fuertes palabras sobre Buba y Benavídez

Cruz, quien cómo técnico dirigió en primera división al Honduras Progreso y al Juticalpa , entre otros, mencionó que le gustaría dirigir al Real España y al Platense, a este último último club por agradecimiento.

El exportero de la Selección Nacional revela que se había desaparecido de los medios porque serle leal a Jorge Cálix cuando fue electo legalmente presidente del Congreso, le provocó problemas con la gente que en esa ocasión impuso como ganador a Luis Redondo.

Asegura que su postura puso en riesgo su vida en ese momento: “Tenía miedo que me mataran a mí y a mi familia, recibí amenazas”, asegura.

Además habló de la Selección Nacional y no tuvo problemas para elegir a los mejores actuales entrenadores de fútbol hondureño y a los mejores arqueros de la historia y del presente del fútbol nacional”, indicó.

LA ENTREVISTA CON WILMER CRUZ

¿Está alejado del fútbol definitivamente?

Lo que pasa que no me buscan para dirigir, no sé porqué.

¿El haber incursionado en la política influye para no tener ofertas?

Pues no sé, pero Chelato Uclés y Edwin Pavón dirigieron siendo políticos, será que a mí ya me pusieron las cruces futbolísticamente hablando y ya no quieren que dirija.

Les voy a recordar un poco como hace Héctor Vargas. Yo me lanzo al fútbol desde el 2014 para acá, en los últimos cinco años, he tenido varios éxitos, lo que pasa que tengo un problema, no me doy paja como otros técnicos. Tengo un descenso pero he logrado varias cosas. Tampoco tengo prensa, nadie dice qué pasa con Wilmer Cruz que no dirige. Yo gané una Copa Presidente con el Honduras y fui campeón de Copa con el Juticalpa. Yo veo que hay técnicos como Salomón Názar que no han disputado ni siquiera una final y los ponen como candidatos a dirigir a la Selección de Honduras, pero estamos técnicos como Humberto Rivera y yo que ya hemos disputado finales y no se nos toma en cuenta. Pero Nazar no ha llegado ni a una final y lo ponen como candidato. Yo no tengo esa prensa que me postule.

¿Será por polémico que lo han marginado?

Es que no soy polémico, soy frontal, verde es verde, rojo es rojo. Hace poco tuve una negociación con un equipo pero le debían tres meses a los jugadores y mi primera condición es que el jugador esté bien, después lo mío. De que me sirve que lo primero es lo mío si el jugador está abandonado, cómo voy a levantar el equipo. Para mí el dirigente debe estar para que ponga la plata, el jugador para jugar, el técnico para dirigir y la afición para apoyar. En una ocasión me llamó un dirigente del Real España y me pidió mis condiciones, les dije que por las condiciones económicas no se preocuparan, que podía dirigir al club hasta de regalado, pero que quería como asistente a Carlos Pavón, como preparador de porteros a Marcelo Macías, además a Edi Contreras y Emilson Soto. También a Luis Guifarro en la parte de director deportivo.

Cuando Pavón, Guifarro y Macías y yo nos ponemos de frente a un jugador tenemos cómo, hemos ganado, hemos sido campeones y conocemos la institución, pero eso no le gusta al dirigente, ellos quieren tener a alguien que les está pasando chambres y quejas toda la vida, pero con Pavón, Macías y Guifarro eso no iba a pasar porque tienen su carácter, eso es precisamente lo que les hace falta al Real España. Yo soy realista y no falso.

Por ejemplo, Buba López y Jhow Benavídez tienen 14 años en el equipo, los directivos le han pagado grandes salarios, pero me hago una pregunta, ¿que le han dado Buba y Jhow al Real España? Solo un título en 14 años y quieren ganar como Messi. La cosa es dame y te doy, yo te doy títulos y vos págame.

Para mencionar un ejemplo, el portero Edrick Menjívar viene de ganar 10 títulos con el Olimpia, él puede pedir lo que quiera porque es un campeón, hace méritos. Yo soy un técnico joven, estoy actualizado, miro fútbol, estoy estudiando los equipos, me preparo, ahora es fácil vía internet.

En este momento para volverme a renovar lo que me gustaría es dirigir a un equipo de Liga de Ascenso, como el Independiente de Siguatepeque que tiene un buen equipo y tienen una necesidad enorme de tener un equipo de primera división. Al otro equipo que me gustaría dirigir es al Platense, tengo una deuda moral con ellos porque fue el equipo que a mí me lanzó, entonces quiero darle algo a la institución. Sï hay algo que a mí me dolió fue el descenso del Platense. Yo era Marathón, pero por agradecimiento me convertí en Real España. Me hayan tratado como me hayan tratado pero estuve 14 años en ese equipo.