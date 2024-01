¿Consejos a Rueda? Jhon Jairo López analiza el Honduras vs Costa Rica

Tocoa, Honduras.

El técnico colombiano del Real Sociedad, Jhon Jairo López, aseguró que Reinaldo Rueda es un gran entrenador y confía que clasificará la Selección de Honduras a la Copa América que se disputará este año Estados Unidos. La Bicolor no se pudo clasificar directo a la tras ser eliminada por México y deberá de enfrentar a Costa Rica, que fue eliminada por Panamá, el 23 de marzo en Dallas, Estados Unidos.

Jhon Jairo reconoció que Honduras resentirá mucho las bajas de Antony Lozano, Denil Maldonado, Joseph Rosales y Edrick Menjívar por expulsión y acumulación de tarjetas amarillas, pero considera que su compatriota Rueda es un gran estratega y sabrá seleccionar a los sustitutos de los ausentes, así como plantear un buen juego estratégicamente.

- LA ENTREVISTA -

¿Cuál es su opinión de ese partido de vida o muerte entre Honduras y Costa Rica? Será un duelo difícil, no es de ida y vuelta, es solo a un juego, se disputará en sede neutral y está claro que no será fácil para Honduras por las bajas que tiene de jugadores de mucha experiencia. Todos conocemos la capacidad de Lozano, Maldonado y Rosales, son elementos claves en el funcionamiento del equipo nacional. Sin desmeritar la labor que hicieron los técnicos anteriores, esta Selección de Honduras con el profesor Rueda, que es un viejo conocido y está acostumbrado a encarar eliminatorias, viene de jugar buenos partidos, lo demostró por ejemplo contra México. Rueda le ha dado la vuelta, le ha limpiado la cara a esta Selección. Para el bien de este fútbol, quiero que Honduras clasifiqué a la Copa América, un torneo bien difícil, es más, en Europa dicen que las eliminatorias más difícil para ir a un Mundial son las de Suramérica y no mienten. Las selecciones del área tienen un nivel altísimo, casi todos los jugadores que la integran juegan en Europa, son selecciones de lujo. Si Honduras está vez clasifica a la Copa América ganándose el derecho, será motivo de orgullo para todo este país, jugadores y cuerpo técnico. No le será fácil a Honduras porque Costa Rica viene de cambiar un técnico como Luis Suárez que los clasificó al Mundial pasado, pero bueno, es una llave a un partido único y ojalá la pueda sortear a su favor Honduras.

¿Piensa que Honduras va a resentir mucho las ausencias de Lozano, Rosales, Maldonado y Menjívar? Para mí sí, no vamos a desmeritar lo que puedan hacer otros, pero hay jugadores que sobresalen como es el caso de Lozano, Maldonado y Rosales. Ellos son figuras, juegan en el extranjero, en ligas europeas, cuando no se cuenta con ellos hay que buscar su sustituto en Honduras. Un caso específico es el de Lozano que difícilmente se va a poder reemplazar por otro que juega a ese nivel en el fútbol europeo. Sin embargo, ante esta ausencia en el fútbol de Honduras hay jugadores que lo han hecho bien como el caso de Jerry Bengtson que se ha ganado ese derecho, es un jugador probado, de experiencia, acostumbrado a jugar este tipo de eliminatorias, incluso ha estado en mundiales, así que para él no debe de ser problema ni extraño disputar un partido de estos. Esperamos que el profesor Rueda con el tiempo que tiene de estar acá sepa descifrar quiénes serán los sustitutos de los que no podrán estar y que los que sean los elegidos enfrenten el compromiso con la responsabilidad que requiere lo que es encarar un partido eliminatorio para clasificar a la Copa América. A pesar de que no se pudo clasificar en la llave anterior, lo que Honduras hizo ante México fue extraordinario y estoy seguro de que los jugadores han entendido que el camino es ese. Me llama la atención lo que me dice de Jerry Bengtson, un jugador que pese a ser un goleador, ni en el pasado ni ahora en Honduras se le dio un valor, pero que usted y Rueda lo ven como opción... Yo pienso que Jerry Bengtson está en su plenitud de su experiencia, de su madurez, estoy seguro de que es un jugador al que no lo va a asustar ese tipo de partidos. El profesor Rueda y la Selección necesitan de ese tipo de jugadores, hace cinco años yo estoy aquí y Bengtson ha mantenido el mismo rendimiento, casi siempre se ha mantenido liderando la tabla de goleadores, está cerca de romper el récord de goleo de Wilmer Velásquez, en un tiempo será el goleador histórico de Honduras. Otro elemento que suma a su favor es que el seleccionador lo conoce muy bien. ¿Y con qué jugador cree que se la jugará Rueda para sustituir al Choco? Tiene varias opciones como Alberth Elis, el mismo Bryan Róchez y Bengtson al que ya mencionaba, pero la situación no es tanto cambiar atacante por atacante, es que pueda asimilar el juego que practica Lozano, es cambiar un delantero con una idea de juego. El técnico ha diseñado una Selección para que se juegue en torno que ese último delantero tenga esa figura para jugar, para el caso Elis es un jugador más de cambio de ritmo y Lozano es el que viene a sumarse a ese último pase, pivotea muy bien, pero para mí si el profe Rueda quiere reemplazar al Choco por un jugador similar tiene que ser Jerry Bengtson, un especialista en finalizar la jugada. Las otra opción puede ser Róchez, pero este su fútbol es más potente, más fuerte, igual estilo tiene Jorge "Toro" Benguché.

¿Y la baja del central Denil Maldonado cómo la solventaría usted? Ahí el profesor Rueda deberá de decidir por condiciones, seguramente puede ser opción el chico de Olimpia Julián Martínez, él lo ha venido haciendo bien, el problema es que ha jugado pocos partidos y no sé si el técnico se arriesgará poniéndolo en una posición tan complicada. Es parte de la tarea complicada que tiene el entrenador. Para sustituir a Rosales tiene las opciones de Edison Rivas y Ricky Zapata. ¿Tácticamente cómo se imagina ese partido? Será un partido muy cerrado, ninguno de los dos rivales va a querer ceder espacios, no será un partido fácil, los dos equipos tienen virtudes, pero también tienen sus falencias. Por Honduras las falencias son las bajas de jugadores determinantes y por Costa Rica es que lo encara con un nuevo cuerpo técnico que está todavía queriendo imponer su idea. Si su colega y paisano Rueda le pidiera un consejo ese partido, ¿cuál le daría? Es muy complicado porque no estoy de lleno en la Selección, yo siempre he sido muy coherente, el que más conoce los jugadores porque los tiene en el día a día es el profe. Es como aquí en el Real Sociedad yo soy el que sé cómo le puedo sacar el máximo provecho a cada jugador, sé en qué puesto me puede dar el máximo rendimiento cada uno, es complicado tratar de meterme en un campo en el que elegimos por rendimiento y no con el corazón, no soy el más idóneo para aconsejar o decidir por el profesor Rueda. ¿De Costa Rica qué opina? Es un rival muy fuerte, muy duro, en las últimas dos décadas tuvieron un gran protagonismo en la Concacaf, inclusive con el profesor Jorge Luis Pinto llegaron al máximo nivel en cuanto a posicionamiento y esa huella del quinto lugar logrado no se borrará de la noche a la mañana, pero esa generación liderada por el portero Keylor Navas de la cual muchos saltaron al fútbol europeo, seguramente está en reconstrucción, pero eso lo hacen todas las selecciones, en su momento lo hizo Colombia, Argentina y Brasil, esos cambios traen sus pro y sus contras.

¿Ese duelo de técnicos del argentino Gustavo Alfaro contra el colombiano Reinaldo Rueda cómo lo mira? Bueno, ambos se conocen. El profesor Alfaro es un viejo conocido de la escuela colombiana porque lleva mucho tiempo trabajando como comentarista en Colombia, ha dirigido en Ecuador, selecciones importantes. Será un partido muy estratégico, seguramente en los datos pequeños se sacarán ventaja el uno al otro. ¿A quién ve como favorito para ese duelo a un solo partido? Está muy parejo, pero si me lo preguntas a mí, desde mi sentimiento y mi corazón quiero que Honduras pase a la Copa América. Lo que sí puedo garantizar es que será un buen partido. ¿Las circunstancias que esta eliminatoria se define a un solo partido cambiará el trámite del juego? Totalmente, es diferente jugar dos partidos, uno de local y otro de visitante, aquí es de tratar de equivocarse lo menos posible porque un error le puede echar a perder lo que ha hecho en estos últimos tres meses. Ahí es donde los técnicos tratarán de sacar lo mejor de cada uno para aprovechar las falencias del rival. ¿Usted se acuerda de la Selección de Honduras que asistió en la Copa América del 2001 jugada en Colombia? Claro, claro, la viví, recuerdo que fue en el año 2001, recién acababa yo de haber regresado de Europa donde estudié para técnico. Para mi país también fue algo grande, ganamos el primer lugar, a nivel de selecciones es el título más grande que hemos obtenido los colombianos. Recuerdo que Honduras ganó el tercer lugar, con una muy buena generación de jugadores dejó una gran imagen, sorprendió e impresionó. Luego esa generación los llevó a dos mundiales seguidos y estuvieron a un minuto de clasificar a un tercer Mundial con Jorge Luis Pinto, si no es por el gol de Panamá a Costa Rica anotado por Román Torres hubieran logrado avanzar a tres mundiales seguidos, clasificar a tres mundiales seguidos no es fácil con casi la misma generación de jugadores.