Rubilio Castillo revela la verdad sobre su lesión: “Se me trató de desleal”

“Mi primera opción siempre fue Motagua. Yo solo escuché las ofertas y les dije a los clubes que no me mandaran contrato ni nada”, revela Rubilio en diálogo con el periodista Eduardo Solano.

“Mientras hablaba con Motagua sentía que la prioridad era Motagua, pero al mismo tiempo sentí que ellos no me la estaban dando a mí. Hubo momentos de zozobra entre la directiva y yo, pero llegamos a un consenso. Hice el esfuerzo de bajarme y arreglamos”, explica.

Sobre la famosa lesión, Rubilio reconoce que sí tuvo problemas físicos, aunque nada de gravedad y que la directiva azul estaba al tanto del tema.

“Se me trató de desleal, pero a mi me gusta ir de frente y sabía que mi momento llegaría. Yo tenía una pequeña molestia que no me imposibilitaba seguir jugando, incluso yo acudí a jugar a China así, jugué la Copa Oro, no tengo dificultad para hacer los trabajos”, admite.

“En noviembre que regresé sentía un pequeño malestar, los fisioterapeutas estaban al tanto de mi molestia, ellos sabían lo que pasaba conmigo. Tengo la misma sensación de la Copa Oro y demás, me pidieron una resonancia, yo accedí, nunca me opuse, es más dije que tenía un poco de malestar. No se manejó bien el tema, luego se platicó y se aseguró que no estaba lesionado”, sostuvo el atacante.