Rodrigo Auzmendi lo revela: su fichaje por Motagua y ¿por cuánto firmó?

“Agradecido con la propuesta, estaba muy metido en quererme venir para acá, contento de estar en un club como Motagua y obviamente me sumo a los objetivos grupales del equipo y vengo a aportar donde me toque”, empezó diciendo el atacante de 23 años.

Pláticas con el Motagua: Agustín es el principal ayudante

“Agustín ayuda un poco, pero es más el club. Era fácil, la traba era salir de Chile, pero se pudo dar y eso me tiene muy contento. Ya he estado acá, vine a ver a mi hermano, muy lindo el estadio y la gente también así que vengo a darle alegrías”.

Su estado físico

“El año pasado fue mi último partido en Chile y me he mantenido, no tuve vacaciones, estuve entrenando siempre y espero meterme de una al equipo. Soy delantero, me gusta estar dentro del área, siempre estar ahí para cuando llegue la pelota”.

Contrato

“Firmaré por un año, voy ahora mismo para el complejo; a la gente le digo que voy a dar lo mejor de mí, voy a aprovechar esta experiencia, y quiero darle muchas alegrías. Me veo jugando con mi hermano”, terminó diciendo Rodrigo Auzmendi a las cámaras de Deportes TVC.