Jerry en zona mixta fue consultado por esa acción y no dudó en recriminar la forma en que el silbante tomó la decisión de “mandarlo a la calle”.

Sobre el partido de vuelta, Bengtson advirtió al Municipal, ya que para el delantero “los dejaron vivos” y “van a saber lo que es jugar en Tegucigalpa”.

“Claro, ellos van a saber lo que es jugar en Honduras, nos perdonaron, con nueve jugadores tenían para ganar, pero nos dejaron vivos y van a ver lo que es jugar en Honduras”, aseguró.

Jerry Ricardo volvió al ataque contra Marco Ortiz y espera que para el partido de vuelta del próximo jueves pongan un mejor árbitro para definir el clasificado a los cuartos de final de la Liga Concacaf.

“Ojalá que mande un buen árbitro también por la verdad que este (Marco Ortiz) que estuvo acá no puede volver a pasar, ojalá que puedan analizar bien lo que pasó. Uno como capitán puede ir a reclamar y en la primera me saca amarilla, entonces, creo que no puede pasar eso”, cerró.