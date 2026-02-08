Jeaustin Campos se sincera y esto dijo tras polémicas ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Campos reconoció que algunas jugadas pueden ser milimétricas o interpretativas, pero insistió en que los errores arbitrales han sido una constante a lo largo de las jornadas.

El técnico señaló que hubo jugadas puntuales que, a su criterio, influyeron en el desarrollo del partido, como acciones de posible penal no sancionadas, faltas reiteradas que pudieron ameritar tarjetas y otras decisiones que consideró equivocaciones de peso como el gol lícito de Carlos Pérez.

Aun así, destacó que su equipo fue superior en largos tramos del encuentro, generó más llegadas, mantuvo la intensidad y encontró el gol que le permitió quedarse con un triunfo valioso en el clásico ante los verdolagas.

Consultarle por el análisis que hace del partido, pero no puedo dejar también de preguntarle sobre algo de lo que todo el mundo está hablando en este momento y es ese primer gol que iba a efectuar Marathón y que terminó siendo, pues, lo válido. ¿Usted cómo lo vio, profesor?

Creo que la afición salió muy contenta, la de los dos equipos. En términos generales, nosotros estuvimos bien estructurados, tuvimos un muy buen juego, lo catalogo así. Sabíamos un poquito, con la alineación, cómo iba a trabajarnos este Marathón. Creo que lo neutralizamos bastante bien, salvo un despiste que Buba en el primer tiempo paró en dos tiempos. De repente no tuvimos ocasiones de peligro. Fuimos a buscar, las variantes fueron para buscar el partido. Y sí, es muy frustrante muchas veces, también si hablo de la situación de los arbitrajes.

No he visto la jugada, pero si usted dice que fue lícita, así nos ha pasado a nosotros y creo que a muchos equipos también. Y desafortunadamente es así. Igual, antes de que cayera la situación del gol, tuvimos una jugada de un saque de banda que era penal para Nixon también y no se pitó, mucho más clara que la otra, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre vamos a sacar situaciones. Igual, si hilamos un poco del lado también, algunas faltas repetitivas que tuvimos, igual que era para doble amarilla, por ejemplo, o para molestar, y no pasó.

Yo siento que, y ya lo he dicho muchísimas veces, inclusive en partidos de este torneo no han querido hablar de las situaciones del arbitraje tampoco, pero creo que es algo que desafortunadamente de todas las jornadas, de todas las jornadas. Y siento que no solo en esas situaciones se equivocó. Creo que tuvo algunas equivocaciones de peso igual. Pero bueno, es con lo que tenemos que convivir. Yo siempre hablo con los muchachos, no provoquemos el error del árbitro, tratemos de jugar de una manera correcta, segura. Y bueno, como le digo, es el ideario vivir de todos los equipos, o de la gran mayoría de equipos que estamos en esta primera división.

Hoy, en los dos últimos partidos, Real España termina sumando más puntos, o incluso sumando con el partido anterior, por los aciertos arbitrales según la perspectiva de cada equipo. ¿Qué valoración le da esto? Y más allá de las jugadas que hubo, polémicas o no

Se vio a varios en campo con un buen sabor de boca que no aceptaron el empate. Después, el penal es clarísimo. El tipo salta con la mano arriba y le pega. No sé en dónde nos benefició, si hay alguna situación fuera de ese penal, porque de la otra manera creo que el árbitro estuvo, digamos, parejo. Y lo de hoy, ya lo acabo de decir, hay momentos en que uno siente, uno tiene la presunción de que puede ser una situación mal intencionada. Y hay otras que son accidentes, son milímetros, entre un fuera de juego o no. Pero de penales, creo que los tres en que hemos incurrido a favor han sido. Y la jugada de Vega también, que también lo reconocieron. ¿Tenemos que jugar con eso? Insisto.

Y yo salgo feliz. Primero porque de repente, no sé si alguien de otro partido, lo respeto, pero en la manija del partido la tuvimos nosotros. ¿Cuántas veces llegamos? Muchas más veces que ellos. Tuvimos esa verticalidad también para jugar. De repente no tuvimos la puntería o la toma de decisiones en el último cuarto de poder. Tal vez no estar hablando de esto, sino de hablar de hasta un buen marcador desde temprano. Pero de repente el marcador, aunque hubiese sido empate, me parece que el equipo, con el mayor de los respetos, fue en muchísimos tramos, cuidado, sino en la gran parte del partido fue superior, defendiendo bien, sintonizados, teniendo una buena posición de pelota. Y bueno, hicimos cambios ofensivos y también le dimos un segundo aire que nos permitió todavía estar encima de la portería del Marathón, cuando ellos de repente ya apostaban un poquito más al contragolpe.

Hoy Real España es un equipo que nunca se cansó, es un equipo que siempre tuvo el balón, que siempre estuvo al frente. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto le ha cambiado a usted al grupo? ¿O al grupo cuánto le ha cambiado a usted? Real España el torneo pasado, por así decirlo, al minuto 60 se caía, buscaba más resguardar el resultado o la típica palabra hondureña, frase hondureña, meter el bus, el ratonero, por así decirlo

Eso me gusta que lo reconozcan, que nuestro ADN, lo que queremos impulsar en el equipo es que juguemos igual, de local o de visita. No importa si jugamos en aquella cancha en La Paz, creo que es, o hoy en una cancha bonita, pero de visita, y de ir y de provocar nuestro juego, no tirarnos atrás, etc. Pues sí, el rival juega, el rival nos va a meter en algún momento por capacidad, por intuición, por agallas, por lo que sea, pero también hay momentos en que son situaciones defensivas.

Hoy entramos en un letargo, y lo que hablábamos en el torneo anterior, cuando me decían que yo solo cambiaba los defensivos, estaba haciendo, bueno, pero hoy vemos al banco y vemos a Nixon, que si Nixon está jugando puede entrar García, está Eddie, está César de nueves, que ahora lo estamos poniendo ahí, está Santiago, salió Ritacco y Osorto le dio un nuevo aire al partido. O sea, eran situaciones que yo les decía a ustedes que eran alternativas a mí.

A mí me da risa que la gente me encasille, o sea, me encajone, perdón, de que yo soy un tipo defensivo. No, lo que pasa es que no teníamos esos perfiles que tenemos hoy, y eso pues da un perfil mucho más ofensivo, y usted ve, como creo que me lo quisiste decir, a un Real España parejito, que mantiene su peligrosidad en ataque, que mantiene su estructura, que trata de defender bien, pero que no se niega a ir a la ofensiva y a conseguir los resultados.

Usted habló de ese momento de cambio entre Osorto y Nixon, y creo que ir a España hace que el partido cambie un poco a su mejora. Pues bueno, esa es para ellos dos, sobre todo Nixon, que encaró bastantes veces del lado a la izquierda. ¿Cómo fue el encare en el momento del partido?

Precisamente era seguir el orden que teníamos, lo que pasa es que con piernas frescas, ¿no? Ritacco estaba haciendo un buen trabajo, lo que pasa es que ya estaba un poco fatigado, lo mismo con Davidson, ha hecho un extraordinario trabajo, pero era seguir el libreto, pero con piernas más frescas, y eso pues obviamente ya empezamos a desbordar, como desbordamos con García en el primer tiempo, el mismo Vuelto, el mismo Mejía en el primer tiempo que desbordó, que tuvimos buenas llegadas, y ese recambio, sí, es lo que nos hace a nosotros pues tener un nuevo aire y seguir en la lucha por tener esa intensidad, esa dinámica, esa presión tras pérdida y ser más incisivos en el ataque.

Creo que 10 puntos de 12 posibles en el torneo, y con un buen partido, mostrando un buen fútbol, buenos cambios y ganando un clásico de dos, parece que llega el mejor momento de la temporada para el partido más importante de la temporada.

Sí, entiendo la pregunta, vamos paso a paso, por ahora imagínate lo que es tener 7 u 8 jugadores nuevos para este torneo donde entrenamos prácticamente dos semanas para conocerse, para acoplarse, y estos cuatro partidos, dos clásicos. Entonces, no ha sido, no ha sido, o no hemos tenido una tranquilidad, con el respeto para los demás, no es lo mismo un clásico que un partido normal, sí, aunque no sea clásico, como lo quieran ver, y hemos respondido.

Ahora hablamos en el camerino de la constancia, la constancia en el éxito, que hay que seguir constantes, que el trabajo que hemos hecho hay que mantenerlo, con los pies en la tierra, y ir partido a partido. Por ahora, vamos el miércoles a Juticalpa, recibimos a Choloma y ya empezamos la serie. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana para dar minutos, hoy nos jugó Capelluto, le queremos dar minutos a Palacios, por ahí Eddie, necesito que también tenga minutos para ese partido, y jugó hoy Mejía, Palacios, le di minutos en lugar de Palacios, y bueno, ahí vamos a ir sumando, porque necesitamos la mayoría de los futbolistas que estén con ritmo de partido, y eso es lo que andamos buscando, obviamente sin desvalidar, ni poner en riesgo, entre comillas, los puntos del campeonato nacional.

Los cambios le rindieron a Jeaustin Campos

Nixon fue el que entró por Vuelto, entonces fue un cambio que nos salió, un cambio bueno. Entonces, Vuelto es un buen jugador, pero también ya pues de repente, sí ese revulsivo no lo estaba haciendo mal, ¿verdad?, pero sí esas piernas frescas que hoy tenemos, hay que usarlas, igual que Ritacco, estaba jugando bien, tenía buena movilidad, pero a la hora de meter a Soto con piernas frescas empezó a moverse y empezó a buscar espacios, etcétera.

Sí, lo de Sayago lo íbamos a incluir a Eddie antes, sí lo pensamos en ese momento, pero también de repente cuando metimos dos jugadores ofensivos frescos, pues a ver qué podía también luchar Ritacco, le dimos, perdón Sayago, le dimos un par de minutos más, hasta que ya vimos que había que traer a Eddie, y yo le dije a Eddie, sí, eran algunos minutos antes que tenía que haber ingresado, pero lo más importante no es el cuándo, es el cómo están ellos cuando nosotros empezamos a trabajar, sí, porque ya el equipo, insisto, la gran parte, por no decir en todas sus líneas, está muy parejo el equipo hoy, y ahora lo que queda es que el grupo se mantenga unido en un solo objetivo, y gracias a ellos están dando los resultados.