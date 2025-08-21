Jeaustin Campos rompe el silencio y aclara la polémica sobre gesto que le costó dura sanción

Jeaustin Campos, director técnico de Real España, rompe el silencio y aclara la polémica sobre el gesto que realizó a un aficionado del Municipal en Guatemala, por el cual la Concacaf lo sancionó con 10 partidos.

El entrenador costarricense tuvo un altercado con un aficionado en Guatemala, cuando Real España visitó a Municipal en la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025, partido que el equipo aurinegro cayó derrotado 2-1 ante el conjunto chapín.

En una entrevista con la periodista costarricense Merlyn Villareal, Jeaustin Campos se defiende y aclara lo sucedido en ese partido.

"Mira, sinceramente, cuando apareció esa noticia, no me sorprendió del todo porque no refleja el contexto real. Yo lo divido en tres partes: primero, los hechos; segundo, los juicios de valor que algunos medios o colegas han dado sin escuchar todas las versiones; y tercero, las manifestaciones racistas de algunos aficionados hacia nuestros jugadores", comenzó diciendo el técnico aurinegro.

"Durante el partido, algunos compañeros del cuerpo técnico querían detenerlo por esos insultos, pero yo decidí que siguiéramos porque la mayoría de la gente se comportó bien y el espectáculo debe continuar", argumentó Jeaustin Campos.

"Lo del gesto específico sucedió con un aficionado en particular antes del partido. Él se acercó de manera respetuosa, mencionó que teníamos un amigo en común y hablamos un poco sobre la Liga de Guatemala y posibles oportunidades futuras. Durante el juego, me comentó en broma que nos estaban ganando, y yo, en un gesto también en broma, le respondí que 'ese equipo da sueño'. Fue un gesto dirigido solo a él, sin intención de ofender a toda la afición. Nunca hubo insultos ni altercados; fue más un intercambio de bromas entre dos personas. Después del partido, si alguien se sintió ofendido, me disculpo, pero no era mi intención", aclaró el técnico aurinegro sobre la polémica en la que fue acusado de gestos racistas.

Jeaustin Campos fue consultado sobre si procederían formalmente ante los insultos racistas que recibieron los jugadores de Real España en dicho encuentro: "Sí, aunque no los escuché directamente durante el juego, algunos compañeros me informaron y el preparador físico comunicó los hechos al comisario. Esto seguramente quedó registrado en el acta del partido ante CONCACAF. El presidente del Real España también me comentó que algunos jugadores tuvieron que salir antes porque estaban siendo ofendidos. Esto ya es un tema más administrativo".