Javier López resalta la evolución del Motagua tras golear al Génesis PN

Por último, habló del clásico ante Marathón y del estado de la cancha de La Paz donde pensó que estaba en peor estado.

Los demás, valoró el aporte de los refuerzos, especialmente Rodrigo de Oliveira y Romario da Silva, quienes fueron determinantes en el marcador, así como el orden defensivo que permitió mantener el arco en cero, una prioridad en este nuevo torneo.

El español subrayó que el grupo comienza a similar la idea de juego basada en la simpleza, la amplitud y la profundidad. Del mismo modo, resaltó que la clave estuvo en mantener la confianza en el segundo tiempo y mejorar la contundencia, un aspecto que había quedado pendiente en el partido anterior ante Victoria. A

¿ENCONTRÓ LO QUE FALTABA EN LOS PARTIDOS ANTERIORES?

Creo que ya desde el partido anterior con Victoria el equipo está empezando a entender la idea de ese juego simple, a uno o dos toques, con amplitud y profundidad. El otro día tuvimos tantas o más ocasiones de gol que hoy, pero no tuvimos esa contundencia.

Yo les decía a los chicos que, con la misma confianza y seguridad con la que estábamos llegando al último pase, había que reventarla en la red. Y hoy lo han hecho, sobre todo en la segunda parte.

Es cierto que la primera mitad fue de mucho desgaste, por el calor y por el propio rival, que estuvo muy bien posicionado, cerrando los canales de juego. A través de dos acciones a balón parado logramos abrir el marcador, y eso provocó que el rival tuviera que adelantarse. Veníamos los dos equipos de jugar entre semana, el calor era terrible para todos. Luego se abrieron los espacios y encontramos ese juego fácil, sencillo, con amplitud y profundidad. Hoy tuvimos la contundencia que este equipo debe tener asociado al volumen de juego que mostró en la segunda parte.

¿Cómo valora que dos de sus fichajes, Rodrigo de Oliveira y Romario da Silva, hayan marcado cuatro de los cinco goles?

Me tiene muy contento. Rodrigo ya lo conocen todos, ya Romario lo van a ir conociendo. Es un jugador con gol, con último pase, que se asocia muy bien y es un gran compañero en el esfuerzo. Además, aporta alegría en el vestuario, como buen brasileño.

También quiero felicitar a Alejandro, que hizo un muy buen partido desde el inicio. Los refuerzos que hemos incorporado no han sido muchos, pero sí los que el club y el proyecto necesitaban para mejorar lo que hicimos en el torneo anterior.

¿Este es el equipo que quiere para el torneo, sobre todo por el fútbol ofensivo que mostró ante Victoria?. Por otro lado, se viene el clásico y habrá una semana larga para prepararlo.

El equipo que uno quiere es el que vimos contra Victoria, especialmente en la segunda parte de aquel partido. Lo que no queremos es llegar tanto y no ser contundentes. Este equipo, con la calidad que tiene en posiciones finales, debe ser determinante. Mucho de lo que genera tiene que acabar en la red.

Hoy nos pusimos las pilas en ese sentido. Seguimos aprovechando bien la pelota parada, que es muy importante. Mantuvimos el arco en cero, que es fundamental. En el torneo anterior cedimos demasiadas ocasiones y goles, y este año tenemos que empezar por ser un equipo sólido defensivamente.

Yo les digo a los chicos que cada tres partidos, en dos debemos mantener el arco en cero. Y con balón, mantenga esa simpleza, amplitud y profundidad, y en el área ser contundentes.

¿Cómo vio la segunda mitad? ¿Qué cambió para mejorar y ampliar el resultado?

Nos ayudó mucho el gol tempranero, prácticamente de vestidor. Fue una jugada a balón parado ejecutada rápido y bien. Ese gol nos tranquilizó y nos asentó.

También los cambios que hicimos ayudaron a mantener el ritmo y la intensidad. La propia dinámica del partido, los goles y las llegadas nos dieron confianza.

EL ESTADO DE LA CANCHA

Te voy a ser sincero, viéndola por televisión pensé que la cancha estaba mucho peor de lo que realmente está. Yo les decía a los chicos que había que jugar, poner la pelota al piso, jugar simple, tocar y moverse. Si la pelota no bota demasiado, se puede jugar bien.

En la segunda parte lo pudimos demostrar. Sinceramente creí que estaba en peores condiciones. Ya me pasó antes con la cancha de Lobos (Choluteca). Lo ideal es tener siempre un buen estadio y una buena cancha, como ocurre en casi todos los escenarios del torneo, pero esa evaluación corresponde a otras personas.

Felicito a los chicos porque, viéndolo desde la tele, uno pensaría que había que jugar largo y nada más. Pero no. La cancha estaba en bastante mejor estado del que yo imaginaba.