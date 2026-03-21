Javier López se pronuncia sobre su extensión de contrato y respalda a Espinel

Bueno, en relación a tu primera pregunta, estoy muy contento. En los momentos difíciles siempre hablábamos de que estábamos en un proyecto, de que estábamos en un proceso. Y así es. Y bueno, ahí se confirma, ¿no? Se confirma que íbamos en ese camino, en esa dirección. He visto la reacción de la dirigencia en los momentos delicados. Me ha gustado mucho. Siempre ha habido educación, siempre ha habido respeto máximo a la figura del entrenador.

¿Qué significa para usted el hecho de haber renovado con Motagua por dos años más? Y ¿cuánto le complica a un técnico, porque llegaron tarde, de madrugada, a Tegucigalpa, cuánto tienen de descanso los jugadores porque ya están preparando el partido contra el Real España, uno de los partidos más importantes de este torneo? ¿Cómo lo prepara con tan corto tiempo?

El técnico también respaldó las declaraciones de Eduardo Espinel sobre la exigente seguimiento de partidos, señalando que el calendario castiga el rendimiento de los futbolistas, y dejó claro que su objetivo es consolidar un equipo competitivo que combine resultados deportivos con desarrollo integral dentro de la institución.

El entrenador de Motagua, Javier López , confirmó su continuidad con el club tras firmar por dos años más, apostando a un proyecto a mediano y largo plazo enfocado en el crecimiento colectivo, la proyección de jugadores y la conquista de títulos como el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

Y ya con estos siete meses de conocimiento que uno tiene del club, de las personas, compartimos principios, compartimos valores. Y la verdad es que estoy muy contento de poder renovar aquí en Motagua. Le quiero dar las gracias también, por supuesto, a todo el plantel de jugadores por el esfuerzo que están haciendo, a mis compañeros de cuerpo técnico, al cariño que día a día uno va recibiendo de la afición. Porque han sido respaldos también importantes para poder cerrar este acuerdo y poder seguir con este proceso, seguir con este proyecto que tan ilusionado tiene a todos.

Y en relación a tu segunda pregunta, este es un grupo que pasa página rápidamente, que se enfoca siempre en el partido siguiente. Hoy en la mañana, a las 10, estábamos en el gimnasio trabajando con todo el grupo, y hoy aquí seguiremos complementando. ¿Cuanto complica? Bueno, lo ideal siempre es tener semanas libres y limpias. Y sabemos que en este torneo eso no es así, no solo para nosotros, sino para todos nuestros rivales. Con un grupo trataremos de recuperarnos lo antes posible, que son los que ayer han participado con más volumen de juego. Y con otro grupo trataremos de que lleguen lo mejores activados posibles para este partido tan importante como es ante Real España.

Ya ha estampado su firma por dos años más con Motagua. Primero, ¿por cuánto tiempo se mira usted dirigiendo a Motagua, si se mira muchos años? Y también consultarle sobre el partido contra Real España, disfruta en el liderato. ¿Qué jugadores de cuidado tiene el rival?

Me quedo dos años aquí más lo que queda de este torneo. Es el proceso que yo quería hacer en Centroamérica. Es un privilegio encontrar un club como Motagua y poderlo hacer en un club como el que estoy en este momento, siempre lo he dicho. Y lo mantengo. La mejor forma de mantener es con esta acción. Más allá de que podía haber propuestas de otros lugares, estoy muy a gusto, estoy muy contento aquí. La verdad que feliz de poder continuar. Y esos tres años que yo quería pasar en Centroamérica, pues todos los pasan en Honduras. Y en este caso en el Motagua.

En relación a Real España, la verdad que tienen un proyecto que ha ido creciendo año a año. Con el mismo cuerpo técnico, que es muy bueno, muy exitoso, el profe y todo su cuerpo técnico. Una plantilla uno a uno muy buena en todas las posiciones. Incluso este año creció y tienen recambios también, al igual que nosotros. Prácticamente dos o tres jugadores por posición que pueda actuar cualquiera de ellos. Y en relación a qué nombres, por decirte alguno, me gusta mucho Benavides.

Es un futbolista que tiene mucha jerarquía, mucha clase en la mitad de la cancha. Darixon Vuelto empezó muy bien el campeonato, un jugador explosivo, muy rápido, muy veloz. Por decirte alguno, porque realmente cada perfil que tienen en cada una de las posiciones son jugadores de élite, son jugadores top y que trabajan muy bien lo que son sus funciones individuales.

Profe, volviendo al tema de la renovación. Se me vienen dos nombres de técnicos que han pasado por Motagua ya los cuales se les ha dado confianza por tantos años. Creo que son pocos. Se me viene el nombre de Diego Vázquez y también de Ramón Maradiaga. Los técnicos que dejaron un legado de distinta manera en Motagua. ¿Qué legado quiere dejar a Javier López en Motagua?

Me pones dos referentes que además tengo el gusto de conocer. Y es un privilegio estar ahí considerado con ellos. Y poder, inicialmente, hacer un proceso medio largo. ¿Y qué legado quiero dejar? El de la educación, el de los principios, el de los valores, que para mí es importante que el equipo los transmita al terreno del juego. Y fruto de todo esto, que lograremos éxitos deportivos. Todos sabemos cuáles son: Campeonato Nacional. Y para mí, personalmente, es un reto profesional lograr la Copa Centroamericana. Entonces, para poderlo lograr necesitas un tiempo, un proceso, un proyecto. Y creo que Motagua me da todas las condiciones para poderlo intentar, sabiendo que podemos tener cuotas de éxito si, lógicamente, tenemos un trabajo continuo.

Por ahí, en paz descanse, el maestro José de la Paz Herrera, Chelato, nos decía conversando: ser entrenador es estar loco. Cada domingo no sabes si vas a ser despedido o vas a seguir. Firmar por dos años le genera esa tranquilidad de que aunque no sea campeón, sigue Javier en Motagua. Y cuéntanos un poco, ¿qué visión tienes? ¿Mandar jugadores al extranjero? ¿Formar más jugadores? ¿Por dónde va el tema de este proyecto? Porque estamos hablando de que son tres años en el club.

Los entrenadores nos están evaluando cada fin de semana. Esta es la realidad. Yo he visto la reacción de los propietarios del club cuando no iba la cosa bien. Me gustó mucho porque siempre hubo respeto, siempre hubo educación, siempre hubo acompañamiento. Siempre hubo esa visión a medio y largo plazo. Eso es lo que me da más tranquilidad, más que el contrato, porque al final hay cláusulas de salida también. Esta es una realidad como en cualquier contrato, tanto en un lado como en el otro. Y eso es lo que me da tranquilidad y eso es lo que yo buscaba aquí en un club de Centroamérica.

¿Por dónde va el proyecto? Pues lo comentaba Giancarlo hace un momento. El proyecto va por lograr que el equipo a nivel colectivo rinda muy bien y que ese rendimiento colectivo ayude a que cada uno de ellos a nivel individual pueda lograr también cuotas interesantes. Alguno se consolidará aquí en el torneo nacional. Ojalá que podamos apoyar el crecimiento de alguno para que pueda ir al extranjero, porque en Motagua siempre ha sido un club que ha potencializado ese perfil de jugador. Y también que podemos incorporar más y mejores jugadores y mejores perfiles a la selección. Yo creo que esos tres objetivos forman parte del ADN de este club y si a nivel colectivo conseguimos cuotas importantes, pues va a ayudar a que esos objetivos se alcancen también por extensión.

Felicitaciones por estos dos años que renovó con el club. Primero preguntale sobre estos cinco jugadores que fueron convocados a selección. ¿Piensa trabajar de manera diferente o exigirles más para esta vez que logren pertenecer al once titular? Y también consultarle si escuchó sobre las declaraciones de Eduardo Espinel, que mencionaba que al jugador hondureño se le maltrata por la seguidilla de partidos y todas esas cosas. ¿Usted coincide que eso es lo que pasa?

Empiezo por la segunda. Coincido con él en el sentido de que el contexto que tiene el jugador hondureño para mostrar su mejor rendimiento no es el adecuado. Comentaba Limber hace un momento que vamos a jugar el domingo Real España y Motagua. Real España viene de jugar un partido el miércoles. Nosotros venimos de un partido el jueves. Viajamos, llegamos a la madrugada. No es el mejor contexto tener un día y medio prácticamente para preparar un partido de estas características. Y quien más lo sufre siempre son los jugadores.

Entonces, ¿cuál es el mejor contexto? Tener semanas libres donde los jugadores puedan mejorar, puedan crecer, no estén tan cansados ​​y evidentemente cuando llegue el partido el fin de semana puedan mostrar su máximo rendimiento. Lo ideal no es que un jugador juegue 180 o 210 minutos en la semana. Lo ideal es que pueda entrenar para jugar 90. Y de esta manera pueda ofrecer su mejor versión. Entonces coincide plenamente con él en ese sentido, en que el jugador bastante llega castigado a los partidos. Eso hace que estés más cansado, que la intensidad y el ritmo de juego sean inferiores a lo que realmente el jugador podría ofrecer. Y por extensión el espectáculo se ve un poquito mermado, se ve un poco reducido.

Bueno, yo creo que ellos tienen que darse cuenta de que es un privilegio que los haya llamado el profe desde su primera convocatoria. Y más que ser nosotros, son ellos los que aquí tienen que marcar la pausa. Tienen que entrenar más, mejor. Cuidar más y mejor todos los hábitos preentrenamiento, durante el entrenamiento, postentrenamiento. El descanso, la alimentación, el trabajo extra en el gimnasio. Todos esos aspectos que les van a ayudar a que este primer llamado tenga continuidad.

Y en relación a los demás, trabajar a nivel individual y trabajar a nivel colectivo para que la próxima vez ojalá no sean cinco y puedan ser algunos más. Yo tengo una visión muy clara de lo que el profe busca en cada posición. Tengo una visión también bastante clara de cómo quiere jugar. Y nosotros siempre lo hemos dicho, es un objetivo del club. Y en algunas cosas tratamos de alinearnos para ayudar a que ese proceso entre Motagua y la selección sea más fácil, principalmente para nuestros jugadores.

¿Qué ha cambiado en este torneo que se ve una regularidad en el equipo? ¿Y usted cree que se puede mantener esta racha hasta el final?

Yo creo que la plantilla que tenemos ayuda mucho, porque hay dos jugadores por puesto, en algún caso hasta hay tres jugadores por puesto. Tenemos un grupo de jóvenes que lo vienen haciendo muy bien en la reserva y que son habituales con nosotros aquí en los entrenamientos. En ese sentido, sentimos que estamos respaldados. Evidentemente, conocíamos cómo iba a ser el calendario o anticipábamos cómo podría ser y por eso esa plantilla que tenemos, y también el ir subiendo jugadores de la reserva a entrenar con nosotros con mucha frecuencia para que cuando sea necesaria su participación se sientan preparados y el grupo esté acostumbrado a entrenar y trabajar con ellos.

¿Cuánto lo complica a usted el hecho de que fueron figurados ayer Marlon Licona y Jorge Serrano, jugadores que venían siendo suplentes y que lucharon de titular? ¿Serán de la partida contra el Real España?

No me compliques, es un privilegio. Ya te lo dije en más de una entrevista. Cuando uno está dirigiendo el partido y gira hacia atrás, porque estoy en la banca, es un privilegio ver lo que tenemos. Ayer, por ejemplo, lo que metimos en el descanso: salió Benítez, que es un jugador con proceso de selección, entró Romario, entró Óscar Discua, luego entró John Clever, luego terminó entrando Luis Vega. Es decir, siempre lo he dicho, es un privilegio la plantilla que tiene en este momento Motagua. Tenemos dos jugadores por puesto, creo que todo el mundo está muy enchufado. Siento tristeza por algunos jugadores que no han jugado o han jugado muy poco y que aquí están entrenando todos los días como el que más, y que seguro cuando llegue su oportunidad estarán preparados.

Entonces eso es lo que buscábamos, tener dos jugadores por puesto, que cualquiera de ellos pueda jugar, pueda participar, que compitan entre ellos primero, para que haya una competencia interna muy alta y eso ayude al equipo a crecer, y también que tengamos recursos durante un partido. No es lo mismo girar y ver que no tengo recursos, o lo que tengo no está preparado, que girar y ver que todos están listos. Esa es la fuerza que tiene en este momento Motagua, que todos sus jugadores están enchufados, que saben y están preparados para jugar, y también están preparados mentalmente para no jugar, porque ayer lastimosamente siete compañeros no pudieron participar.