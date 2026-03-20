Motagua hace oficial la renovación de contrato de su entrenador Javier López

Tegucigalpa, Honduras.

El equipo azul profundo ha estado muy satisfecho con el trabajo que ha hecho el español desde su llegada en agosto del año 2025. Es por eso que han informado a toda "su afición, medios de comunicación y público en general, que la Junta Directiva ha tomado la decisión de renovar por dos años el contrato" al director técnico, Javier López.

Actualmente, el Motagua de Javier López es el mejor equipo del torneo siendo líderes del torneo con 25 puntos de 33 que el club ha disputado.

Además, es el único equipo con 11 partidos invictos donde registra un saldo de: 7 triunfos y 4 empates. Con un goleo a favor de 21 y solo han recibido 7 anotaciones.